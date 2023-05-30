Польща та США домовилися про закупівлі протитанкових ракет Hellfire із лазерним наведенням
30.05.2023, 16:30
Hellfire (Фото: Twitter Mariusz Błaszczak)
Польща підписала контракт зі США на постачання ракет Hellfire. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.
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Зазначається, що ракети Hellfire використовуватимуться як озброєння для вертольотів підтримки AW149 та ударних гелікоптерів AH-64E Apache Guardian.
AGM-114 Hellfire – це керовані протитанкові ракети класу "повітря-земля" із лазерним наведенням.
Дальність дії базової модифікації Hellfire становить вісім кілометрів.
Ці ракети застосовують з гелікоптерів, літаків, безпілотних апаратів та наземних транспортних засобів.
Зазвичай їх використовують з гелікоптерів Apache, але пускові установки ракет можуть бути адаптовані й для інших моделей ударних гелікоптерів.
У серпні 2022 року Норвегія відправила Україні 160 керованих ракет Hellfire, пускові установки та системи наведення на ціль у межах військової допомоги.
- 16 березня 2023 року Держдепартамент США схвалив продаж Польщі ракет Hellfire. Сума контракту оцінюється у $150 млн.
- 2 квітня Конгрес США погодився на постачання Hellfire Польщі, йшлось про 800 одиниць цієї зброї.
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