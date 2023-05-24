Польща закупить підводні човни, зокрема для крилатих ракет

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що держава запустила програму закупівлі підводних човнів для військово-морських сил. Про це він сказав під час дводенної конференції Defence24 Day, передає радіо RMF.

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"Ще цього року ми плануємо запустити процедуру закупівлі підводних човнів разом із переданням необхідних технологій", – сказав Блащак.

На думку польського міністра оборони, повноцінні військово-морські сили повинні містити підрозділи, які мають "високі можливості таємного пересування на високій швидкості та тривалого переховування під водою".

За його словами, найближчим часом Міноборони Польщі оголосить детальнішу інформацію щодо кількості човнів та їх обладнання.

"Ми хочемо, щоб наші підводні човни характеризувалися довгостроковими місіями та високою потужністю з погляду перевезених бойових засобів та гнучкості конфігурації", – сказав він.

Блащак зауважив, що ці човни повинні мати можливості запускати крилаті ракети з підводного простору, які були б здатні "вражати цілі в глибині території агресора".

Він запросив партнерів Польщі взяти участь у тендері на закупівлю підводних човнів.

RMF зауважує, що зараз у складі польського флоту є лише один підводний човен радянського періоду класу Kilo, спущений на воду 1985 року.

Його модернізували та реконструювали, а впродовж 2020-2021 років човен пройшов щонайменше 10 ремонтів. Його поточний стан невідомий.

2 квітня 2023 року Конгрес США погодився продати Польщі керовані ракети класу "повітря-земля" Hellfire.

5 травня Блащак заявив, що цього року в Польщі з'явиться центр виробництва та обслуговування ракетних систем HIMARS.

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