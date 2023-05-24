Польша закупит подлодки, в том числе для крылатых ракет

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что государство запустило программу закупки подлодок для военно-морских сил. Об этом он сказал во время двухдневной конференции Defence24 Day, передает радио RMF.

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"Еще в этом году мы планируем запустить процедуру закупки подлодок вместе с передачей необходимых технологий", – сказал Блащак.

По мнению польского министра обороны, полноценные военно-морские силы должны включать подразделения, имеющие "высокие возможности тайного передвижения на высокой скорости и длительного пребывания под водой ".

По его словам, в ближайшее время Минобороны Польши объявит более подробную информацию о количестве лодок и их оборудовании.

"Мы хотим, чтобы наши подлодки характеризовались долгосрочными миссиями и высокой мощностью с точки зрения перевезенных боевых средств и гибкости конфигурации", – сказал он.

Блащак отметил, что эти лодки должны иметь возможность запускать крылатые ракеты из подводного пространства, которые могли бы "поражать цели в глубине территории агрессора".

Он пригласил партнеров Польши принять участие в тендере на закупку подлодок.

RMF отмечает, что сейчас в составе польского флота есть только одна подводная лодка советского периода класса Kilo, спущенная на воду в 1985 году.

Ее модернизировали и реконструировали, а в течение 2020-2021 годов подлодка прошла не менее 10 ремонтов. Ее текущее состояние неизвестно.

2 апреля 2023 года Конгресс США согласился продать Польше управляемые ракеты класса "воздух-земля" Hellfire.

5 мая Блащак заявил, что в этом году в Польше появится центр производства и обслуживания ракетных систем HIMARS.

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