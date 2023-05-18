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Министр обороны Польши служил в СССР. Блащак: Дезинформация Кремля, пропаганда

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 13:29
Министр обороны Польши служил в СССР. Блащак: Дезинформация Кремля, пропаганда - Фото
Мариуш Блащак (Фото: ЕРА)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак опроверг "новость" анонимного источника, опубликованную в 2022 году, о том, что он якобы проходил военное обучение в СССР, передает PAP.

По его убеждению, это сделали россияне.

"Ложная пропаганда и дезинформация в этой стране является нормой. Российские власти имеют большой опыт подобных циничных игр, а количество дезинформации и ее "системность" просто ужасны", – сказал он.

Глава польского Минобороны добавил, что такие действия Кремля "направлены на ослабление единства стран".

СПРАВКА. 12 декабря 2022 года в Facebook появился пост, опубликованный анонимным источником. В сообщении говорилось, что Блащак якобы "находился в СССР два года в конце 1980-х годов". Автор сообщения предположил, что Блащак якобы прошел военную подготовку в Советском Союзе как член Польской объединенной рабочей партии. Как "доказательство" было представлено паспортное заявление будущего министра обороны, в котором он "просит разрешения на выезд за границу в СССР с научной и туристической целью".

Польские медиа утверждают, что подобная "информация" распространяется в сети с 2019 года.

Скріншот
  • 1 мая 2023 года президент Польши Дуда заявил, что приоритетом государства во время председательства в Совете Европы будет членство Украины в ЕС.
  • 2 мая Дуда объяснил, в чем заключается интерес Польши к военной поддержке Украины: чтобы Россия получила отпор.

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Милана Головань
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Мариуш Блащаксссрфейкпропагандавоенная подготовка
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