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Міністр оборони Польщі служив у СРСР. Блащак: Дезінформація Кремля, пропаганда

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 13:29
Міністр оборони Польщі служив у СРСР. Блащак: Дезінформація Кремля, пропаганда - Фото
Маріуш Блащак (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак спростував "новину" анонімного джерела, опубліковану у 2022 році, про те, що він нібито проходив військовий вишкіл у СРСР, передає PAP.

На його переконання, це зробили росіяни.

"Неправдива пропаганда та дезінформація в цій країні є нормою. Російська влада має великий досвід подібних цинічних ігор, а кількість дезінформації та її "системність" просто жахливі", – сказав він.

Глава польського Міноборони додав, що такі дії Кремля "спрямовані на послаблення єдності країн".

ДОВІДКА. 12 грудня 2022 року у Facebook з'явився пост, опублікований анонімним джерелом. У повідомленні йшлося про те, що Блащак нібито "перебував у СРСР два роки наприкінці 1980-х років". Автор допису припустив, що Блащак нібито пройшов військовий вишкіл у Радянському Союзі як член Польської об'єднаної робітничої партії. Як "доказ" було представлено паспортну заяву майбутнього міністра оборони, в якій він "просить дозволу на виїзд за кордон до СРСР із науковою та туристичною метою".

Польські медіа переконують, що подібна "інформація" поширюється у мережі з 2019 року.

Скріншот
  • 1 травня 2023 року президент Польщі Дуда заявив, що пріоритетом держави під час головування у Раді Європи буде членство України в ЄС.
  • 2 травня Дуда пояснив, у чому полягає інтерес Польщі до військової підтримки України: щоб Росія отримала відсіч.

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Мілана Головань
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