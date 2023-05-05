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Блащак: В Польше в 2023 году появится центр HIMARS – фото

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 08:11
Блащак: В Польше в 2023 году появится центр HIMARS – фото - Фото
HIMARS (Фото: Минобороны Польши)

В Польше в течение 2023 года будет создан центр производства и обслуживания ракетных систем HIMARS. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время трехдневного визита на оборонный завод Lockheed Martin в США, передает Минобороны страны в Twitter и издание PAP.

По его словам, поскольку многие европейские страны заинтересованы в приобретении HIMARS, центр производства и обслуживания систем будет работать на территории Польши и для них.

Министр убежден, что такое соглашение одинаково выгодно и для США, и для Польши.

"После разговора с руководством Lockheed Martin я услышал готовность США сотрудничать с польской оборонной промышленностью, поддерживать ее, что также выгодно для Соединенных Штатов, поскольку это позволит увеличить масштабы производства, когда речь идет о HIMARS", – сказал он.

Блащак также выразил интерес к приобретению 500 дополнительных систем HIMARS, передает PAP.

Фото: Міноборони Польщі

Оборонное ведомство Польши отмечает, что Блащак также обсуждал возможное производство в стране противотанковых комплексов Javelin, которые, по его словам, хорошо зарекомендовали себя в Украине.

Кроме того, 5 мая глава Минобороны Польши встретится с американским коллегой Остином Ллойдом, а также с руководством концерна Raytheon, специализирующегося на производстве в частности ЗРК Patriot.

Фото: Міноборони Польщі
  • 17 марта 2023 года Блащак заявил, что границу Польши с Россией усилят системами HIMARS.
  • 11 апреля США и Филиппины начали масштабные учения с использованием HIMARS и Patriot.
  • 18 апреля глава Минобороны Польши заявил о желании открыть "академию HIMARS" в стране.

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Мілана Головань
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Мариуш Блащак война польша Lockheed Martin HIMARS оборонка ракетные системы
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