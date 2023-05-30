Польша и США договорились о закупках противотанковых ракет Hellfire с лазерным наведением

Польша подписала контракт с США на поставку ракет Hellfire. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter

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Отмечается, что ракеты Hellfire будут использоваться в качестве вооружения для вертолетов поддержки AW149 и ударных вертолетов AH-64E Apache Guardian.

AGM-114 Hellfire – это управляемые противотанковые ракеты класса "воздух-земля" с лазерной наводкой.

Дальность действия базовой модификации Hellfire составляет восемь километров.

Эти ракеты применяют с вертолетов, самолетов, беспилотных аппаратов и наземных транспортных средств.

Обычно их используют с вертолетов Apache, но пусковые установки ракет могут быть адаптированы и для других моделей ударных вертолетов.

В августе 2022 Норвегия отправила Украине 160 управляемых ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения на цель в рамках военной помощи.

16 марта 2023 года Госдепартамент США одобрил продажу Польши ракет Hellfire. Сумма контракта оценивается в $150 млн.

2 апреля Конгресс США согласился на поставки Hellfire Польше, речь шла о 800 единицах этого оружия.

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