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Польша и США договорились о закупках противотанковых ракет Hellfire с лазерным наведением

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 16:30
Польша и США договорились о закупках противотанковых ракет Hellfire с лазерным наведением - Фото
Hellfire (Фото: Twitter Mariusz Błaszczak)
Польша подписала контракт с США на поставку ракет Hellfire. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.
Отмечается, что ракеты Hellfire будут использоваться в качестве вооружения для вертолетов поддержки AW149 и ударных вертолетов AH-64E Apache Guardian.
AGM-114 Hellfire – это управляемые противотанковые ракеты класса "воздух-земля" с лазерной наводкой.
Дальность действия базовой модификации Hellfire составляет восемь километров.
Эти ракеты применяют с вертолетов, самолетов, беспилотных аппаратов и наземных транспортных средств.
Обычно их используют с вертолетов Apache, но пусковые установки ракет могут быть адаптированы и для других моделей ударных вертолетов.
В августе 2022 Норвегия отправила Украине 160 управляемых ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения на цель в рамках военной помощи.
  • 16 марта 2023 года Госдепартамент США одобрил продажу Польши ракет Hellfire. Сумма контракта оценивается в $150 млн.
  • 2 апреля Конгресс США согласился на поставки Hellfire Польше, речь шла о 800 единицах этого оружия.

Читайте также: Польша закупит подлодки, в частности для крылатых ракет

Артём Джерипа
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СШАпольшаМаріуш БлащакHellfire
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