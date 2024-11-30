Польща будує укріплення не тільки на кордоні з Росією та Білоруссю, але й з Україною – Туск
Дональд Трамп (Фото: Rafal Guz / EPA)

Польща будуватиме укріплення не тільки на кордоні з Росією та Білоруссю, але й з Україною. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, передає державна Polska Agencja Prasowa

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Політик відвідав перший побудований відрізок комплексу укріплень "Щит Схід" поблизу села Дамбрувка у Вармінсько-Мазурському воєводстві, що межує з російською калінінградською областю. 

"Все, що ми тут робимо — і це буде зроблено також на кордоні з Білоруссю та Україною — має відлякати та знеохотити потенційного агресора, тому це справжня інвестиція в мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але вже зараз вся Європа з великим полегшенням спостерігає [за цим] і буде підтримувати ці інвестиції та наші дії в разі потреби", – розповів очільник уряду.

Також він запевнив, що держави Балтії співпрацюватимуть з Польщею, аби ця інфраструктура була ефективною не тільки на польських ділянках, але й на всій довжині кордону, насамперед з РФ та Білоруссю.

До того ж, додав Туск, будівництво стосуватиметься й забезпечення кордону з Україною: "З інших причин, але ми хочемо, щоб на всій довжині східного кордону поляки почувалися більш захищеними".

Інших деталей щодо польсько-українського кордону він не навів.

Прем'єр підкреслив, що цей збудований відрізок за початковим планом мав бути завершений у першому кварталі 2025-го року, а лише на зведеній частині "Щита" є 3500 бетонних елементів.

Повністю оснастити свій кордон Польща хоче до 2028 року, зазначив голова уряду.

  • "Щит Схід" — це програма, підготовлена в Міністерстві оборони та Генеральному Збройних сил Польщі, за якою планується будівництво різного типу укріплень, перешкод на місцевості та військової інфраструктури на кордонах.
  • У цілому йдеться про облаштування ділянки довжиною близько 800 кілометрів, також заплановано будівництво відповідних систем розвідки та виявлення загроз, передових баз, логістичних вузлів, складів та розміщення систем протидії дронам, зауважує PAP.
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