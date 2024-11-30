Польша строит укрепления не только на границе с Россией и Беларусью, но и с Украиной.

"По другим причинам, но мы хотим, чтобы на всей протяженности восточной границы поляки чувствовали себя более защищенными", – заявил премьер Польши

Дональд Трамп (Фото: Rafal Guz/EPA)

Польша будет строить укрепление не только на границе с Россией и Беларусью, но и с Украиной. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, передает государственная Polska Agencja Prasowa.

Политик посетил первый построенный отрезок комплекса укреплений "Щит Восток" вблизи села Дамбрувка в Варминско-Мазурском воеводстве, граничащем с русской калининградской областью.

"Все, что мы здесь делаем – и это будет сделано также на границе с Беларусью и Украиной – должно отпугнуть и обеспокоить потенциального агрессора, поэтому это настоящая инвестиция в мир. Мы потратим на это миллиарды злотых, но уже сейчас вся Европа с большим облегчением наблюдает [за этим] и будет поддерживать эти инвестиции и наши действия в случае необходимости", – рассказал руководитель правительства.

Также он заверил, что государства Балтии будут сотрудничать с Польшей, чтобы эта инфраструктура была эффективной не только на польских участках, но и на всей протяженности границы, прежде всего, с РФ и Беларусью.

К тому же, добавил Туск, строительство будет касаться и обеспечения границы с Украиной: "По другим причинам, но мы хотим, чтобы на всей протяженности восточной границы поляки чувствовали себя более защищенными".

Других деталей по польско-украинской границе он не привел.

Премьер подчеркнул, что этот построенный отрезок по первоначальному плану должен быть завершен в первом квартале 2025 года, а только на сводной части "Щита" имеется 3500 бетонных элементов.

Полностью оснастить свою границу Польша хочет до 2028 года, отметил глава правительства.

"Щит Восток" – это программа, подготовленная в Министерстве обороны и Генеральном Вооруженных Сил Польши, по которой планируется строительство разного типа укреплений, препятствий на местности и военной инфраструктуры на границах.

В целом речь идет об обустройстве участка протяженностью около 800 километров, также запланировано строительство соответствующих систем разведки и выявления угроз, передовых баз, логистических узлов, складов и размещения систем противодействия дронам, отмечает PAP.