Польща. Данілов: Ситуація на кордоні викликана виборами, не потрібно ображатися, це не допоможе
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що блокування кордону з Польщею викликане виборами в Європі. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
За його словами, у Польщі відбулися парламентські вибори, а цього року заплановані ще вибори до Європейського парламенту.
"Саме з цим пов'язана ситуація з фермерами. Наразі сільськогосподарське лобі у всіх країнах досить об'єднане, і таким чином вони захищають свої права, як вони вважають", – сказав Данілов.
Він зазначив, що Україна має укладені домовленості з Європейським Союзом та має звертатися до інстанцій об'єднання для вирішення проблеми з кордоном.
"Від того, що ми ображатимемося, нам не стане легше. Ми повинні бути дорослими. Закінчилися одні вибори й почалися інші. Можна дуже довго говорити про братерство, але світ цинічний і прагматичний", – заявив чиновник.
- Польські фермери з 9 лютого на тракторах блокують дороги майже трьох сотень міст країни. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. 11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна. Україна відреагувала на цю витівку негативно – були заяви як від Мінагрополітики, так і від Міністерства закордонних справ.
- 18 лютого польські фермери почали заважати проїзду автобусів. Також вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ – Хелм із 260 пасажирами, більшість яких – жінки з дітьми.
- 20 лютого польські фермери висипали чотири тонни кукурудзи на шляху біля пункту пропуску "Медика – Шегині". Агропродукція з України прямувала до Німеччини транзитом через Польщу.
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