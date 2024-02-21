Польща. Данілов: Ситуація на кордоні викликана виборами, не потрібно ображатися, це не допоможе

Данілов заявив, що українцям варто бути "дорослими" і не ображатися на поляків, оскільки від цього "не стане легше"

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що блокування кордону з Польщею викликане виборами в Європі. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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За його словами, у Польщі відбулися парламентські вибори, а цього року заплановані ще вибори до Європейського парламенту.

"Саме з цим пов'язана ситуація з фермерами. Наразі сільськогосподарське лобі у всіх країнах досить об'єднане, і таким чином вони захищають свої права, як вони вважають", – сказав Данілов.

Він зазначив, що Україна має укладені домовленості з Європейським Союзом та має звертатися до інстанцій об'єднання для вирішення проблеми з кордоном.

"Від того, що ми ображатимемося, нам не стане легше. Ми повинні бути дорослими. Закінчилися одні вибори й почалися інші. Можна дуже довго говорити про братерство, але світ цинічний і прагматичний", – заявив чиновник.

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