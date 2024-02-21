Польша. Данилов: Ситуация на границе вызвана выборами, не нужно обижаться, это не поможет
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что блокирование границы с Польшей вызвано выборами в Европе. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.
По его словам, в Польше прошли парламентские выборы, а в этом году запланированы еще выборы в Европейский парламент.
"Именно с этим связана ситуация с фермерами. Сейчас сельскохозяйственное лобби во всех странах довольно объединено, и такие образом они защищают свои права, как они считают", — сказал Данилов.
Он отметил, что Украина имеет заключенные договоренности с Европейским Союзом и должна обращаться в инстанции объединения для решения проблемы с границей.
"От того, что мы будем обижаться, нам не станет легче. Мы должны быть взрослыми. Закончились одни выборы и начались другие. Можно очень долго говорить о братстве, но мир циничен и прагматичен", — заявил чиновник.
- Польские фермеры с 9 февраля на тракторах блокируют дороги почти в трех сотнях городов страны. В их числе и шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе. 11 февраля на польской дороге возле пропускного пункта "Ягодин – Дорохуск" протестующие разбросали три тонны украинского зерна. Украина отреагировала на эту выходку негативно – были заявления как от Минагрополитики, так и от Министерства иностранных дел.
- 18 февраля польские фермеры начали мешать проезду автобусов. Также они заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев – Хелм с 260 пассажирами, большинство которых – женщины с детьми.
- 20 февраля польские фермеры высыпали четыре тонны кукурузы на дороге возле пункта пропуска "Медыка – Шегини". Агропродукция из Украины направлялась в Германию транзитом через Польшу.
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