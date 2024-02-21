Польша. Данилов: Ситуация на границе вызвана выборами, не нужно обижаться, это не поможет

Данилов заявил, что украинцам стоит быть "взрослыми" и не обижаться на поляков, так как от этого "не станет легче"

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что блокирование границы с Польшей вызвано выборами в Европе. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

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По его словам, в Польше прошли парламентские выборы, а в этом году запланированы еще выборы в Европейский парламент.

"Именно с этим связана ситуация с фермерами. Сейчас сельскохозяйственное лобби во всех странах довольно объединено, и такие образом они защищают свои права, как они считают", — сказал Данилов.

Он отметил, что Украина имеет заключенные договоренности с Европейским Союзом и должна обращаться в инстанции объединения для решения проблемы с границей.

"От того, что мы будем обижаться, нам не станет легче. Мы должны быть взрослыми. Закончились одни выборы и начались другие. Можно очень долго говорить о братстве, но мир циничен и прагматичен", — заявил чиновник.

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