Польські фермери почали дводенний протест на українському кордоні, але можуть й продовжити

Організатори стверджують, що мітинги не пов'язані з Україною напряму

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У неділю вранці польські протестувальники розпочали блокування пункту пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Україною, повідомила Державна прикордонна служба.

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Страйк розпочався близько 10:00, попередньо має тривати 48 годин, але може й продовжитися.

При цьому обмеження не стосуються легкових автомобілів та автобусів, й зараз на виїзд з України прикордонники не фіксують скупчення вантажного транспорту.

За даними ДПСУ, на в'їзді до України з польського боку перед протестувальниками стоїть близько 10 вантажівок.

Ті ваговози, що від учора знаходилися між мітингувальниками та кордоном, проїхали на в'їзд до України, зауважили у відомстві.

Новий виток протестів на кордоні розпочався у суботу, 23 листопада, при цьому організатори стверджують, що мітинги не пов'язані з Україною напряму.

Так, співорганізатор акції, лідер підкарпатського відділення об'єднання "Ошукане село" Роман Кондоров заявив польському RMF24: по-перше, фермери мітингують проти підвищення сільськогосподарського податку, а по-друге, проти угоди про вільну торгівлю між Євросоюзом та організацією країн Південної Америки.