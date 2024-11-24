Польські фермери почали дводенний протест на українському кордоні, але можуть й продовжити
У неділю вранці польські протестувальники розпочали блокування пункту пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Україною, повідомила Державна прикордонна служба.
Страйк розпочався близько 10:00, попередньо має тривати 48 годин, але може й продовжитися.
При цьому обмеження не стосуються легкових автомобілів та автобусів, й зараз на виїзд з України прикордонники не фіксують скупчення вантажного транспорту.
За даними ДПСУ, на в'їзді до України з польського боку перед протестувальниками стоїть близько 10 вантажівок.
Ті ваговози, що від учора знаходилися між мітингувальниками та кордоном, проїхали на в'їзд до України, зауважили у відомстві.
Новий виток протестів на кордоні розпочався у суботу, 23 листопада, при цьому організатори стверджують, що мітинги не пов'язані з Україною напряму.
Так, співорганізатор акції, лідер підкарпатського відділення об'єднання "Ошукане село" Роман Кондоров заявив польському RMF24: по-перше, фермери мітингують проти підвищення сільськогосподарського податку, а по-друге, проти угоди про вільну торгівлю між Євросоюзом та організацією країн Південної Америки.
- 29 квітня 2024 року польські фермери завершили багатомісячну блокаду українського кордону. На початку травня польські фермери блокували протягом одного дня рух вантажівок на пункті пропуску "Довгобичів – Угринів" також на знак протесту проти сільгоспполітики Євросоюзу.
- У жовтні прокуратура польського міста Глівіце спрямувала до суду обвинувальний акт проти двох громадян, які під час протесту просили "Путіна розібратися з Україною".