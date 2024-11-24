Польские фермеры начали двухдневный протест на украинской границе, но могут продолжить

Организаторы утверждают, что митинги не связаны с Украиной напрямую

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В воскресенье утром польские протестующие приступили к блокированию пункта пропуска "Медика – Шегини" на границе с Украиной, сообщила Государственная пограничная служба.

Забастовка началась около 10:00, предварительно должна длиться 48 часов, но может и продлиться.

При этом ограничения не касаются легковых автомобилей и автобусов, и сейчас на выезд из Украины пограничники не фиксируют скопление грузового транспорта.

По данным ГНСУ, на въезд в Украину с польской стороны перед протестующими находятся около 10 грузовиков.

Те тяжеловесы, которые со вчерашнего дня находились между митингующими и границей, проследовали на въезд в Украину, отметили в ведомстве.

Новый виток протестов на границе начался в субботу, 23 ноября, при этом организаторы утверждают, что митинги не связаны с Украиной напрямую.

Так, соразгонизатор акции, лидер подкарпатского отделения объединения "Обманное село" Роман Кондоров заявил польскому RMF24: во-первых, фермеры митингуют против повышения сельскохозяйственного налога, а во-вторых, против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и организацией стран Южной Америки.