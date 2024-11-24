Польские фермеры начали двухдневный протест на украинской границе, но могут продолжить
В воскресенье утром польские протестующие приступили к блокированию пункта пропуска "Медика – Шегини" на границе с Украиной, сообщила Государственная пограничная служба.
Забастовка началась около 10:00, предварительно должна длиться 48 часов, но может и продлиться.
При этом ограничения не касаются легковых автомобилей и автобусов, и сейчас на выезд из Украины пограничники не фиксируют скопление грузового транспорта.
По данным ГНСУ, на въезд в Украину с польской стороны перед протестующими находятся около 10 грузовиков.
Те тяжеловесы, которые со вчерашнего дня находились между митингующими и границей, проследовали на въезд в Украину, отметили в ведомстве.
Новый виток протестов на границе начался в субботу, 23 ноября, при этом организаторы утверждают, что митинги не связаны с Украиной напрямую.
Так, соразгонизатор акции, лидер подкарпатского отделения объединения "Обманное село" Роман Кондоров заявил польскому RMF24: во-первых, фермеры митингуют против повышения сельскохозяйственного налога, а во-вторых, против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и организацией стран Южной Америки.
- 29 апреля 2024 г. польские фермеры завершили многомесячную блокаду украинской границы. В начале мая польские фермеры блокировали в течение одного дня движение грузовиков на пункте пропуска "Долгобычев – Угринов" также в знак протеста против сельхозполитики Евросоюза.
- В октябре прокуратура польского города Гливице направила в суд обвинительный акт против двух граждан, которые во время протеста просили "Путина разобраться с Украиной".