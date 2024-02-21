Польський міністр — Зеленському: Зосередьтеся на своїй політиці, в Україні теж є проблеми

Колодзейчак заявив, що у стосунках України та Польщі "починається дивний шантаж"

Міхал Колодзейчак (Фото: EPA/Bartlomiej Wojtowicz)

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак розкритикував президента Володимира Зеленського та закликав його "займатися проблемами України" у контексті блокування кордону з Україною. Про це він повідомив в інтерв'ю Polsat News.

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За його словами, масштаб протестів польських фермерів "не лякає, а показує масштабність проблем".

"Якби все йшло добре протягом багатьох років, його не існувало б, я теж розчарований тим, що відбувається", – сказав Колодзейчак.

Він наголосив, що уряд Польщі може запровадити додаткові обмеження на сільськогосподарську продукцію з України.

"Це теж акція, яка наочно показує, що сьогодні робить Україна. Я говорю ясно, я адресував слова президенту Зеленському: Зосередьтеся на своїй політиці, у вас також є проблеми у вашій країні", – заявив заступник міністра.

Чиновник наголосив, що у стосунках Польщі та України "починається дивний шантаж".

"Зеленський погрожує нам ембарго на продукцію з Польщі? У ситуації, в якій перебуває Україна, чи хоче він це зробити? Це про політику чи що? Тому що мені здається, що йдеться про якусь дивну політику щодо України", — резюмував він.

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