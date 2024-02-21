Польський міністр — Зеленському: Зосередьтеся на своїй політиці, в Україні теж є проблеми
Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак розкритикував президента Володимира Зеленського та закликав його "займатися проблемами України" у контексті блокування кордону з Україною. Про це він повідомив в інтерв'ю Polsat News.
За його словами, масштаб протестів польських фермерів "не лякає, а показує масштабність проблем".
"Якби все йшло добре протягом багатьох років, його не існувало б, я теж розчарований тим, що відбувається", – сказав Колодзейчак.
Він наголосив, що уряд Польщі може запровадити додаткові обмеження на сільськогосподарську продукцію з України.
"Це теж акція, яка наочно показує, що сьогодні робить Україна. Я говорю ясно, я адресував слова президенту Зеленському: Зосередьтеся на своїй політиці, у вас також є проблеми у вашій країні", – заявив заступник міністра.
Чиновник наголосив, що у стосунках Польщі та України "починається дивний шантаж".
"Зеленський погрожує нам ембарго на продукцію з Польщі? У ситуації, в якій перебуває Україна, чи хоче він це зробити? Це про політику чи що? Тому що мені здається, що йдеться про якусь дивну політику щодо України", — резюмував він.
- Польські фермери з 9 лютого на тракторах блокують дороги майже трьох сотень міст країни. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. 11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорохуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна. Україна відреагувала на цей витівку негативно – були заяви як від Мінагрополітики, так і від Міністерства закордонних справ.
- 18 лютого польські фермери почали заважати проїзду автобусів. Також вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ – Хелм із 260 пасажирами, більшість яких – жінки з дітьми.
- 20 лютого польські фермери висипали чотири тонни кукурудзи на дорозі біля пункту пропуску "Медика – Шегіні". Агропродукція з України прямувала до Німеччини транзитом через Польщу.
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