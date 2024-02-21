Польский министр — Зеленскому: Сосредоточьтесь на своей политике, в Украине тоже проблемы
Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак раскритиковал президента Владимира Зеленского и призвал его "заниматься проблемами Украины" в контексте блокирования границы с Украиной. Об этом он сообщил в интервью Polsat News.
По его словам, масштаб протестов польских фермеров "не устрашает, а показывает масштабность проблем".
"Если бы все шло хорошо в течение многих лет, его бы не существовало, я тоже разочарован происходящим", — сказал Колодзейчак.
Он отметил, что правительство Польши может ввести дополнительные ограничения на сельскохозяйственную продукцию из Украины.
"Это тоже акция, которая наглядно показывает, что сегодня делает Украина. Я говорю ясно, я адресовал слова президенту Зеленскому: Сосредоточьтесь на своей политике, у вас тоже есть проблемы в вашей стране", — заявил замминистра.
Чиновник подчеркнул, что в отношениях Польши и Украины "начинается странный шантаж".
"Зеленский угрожает нам эмбарго на продукцию из Польши? В ситуации, в которой находится Украина, хочет ли он это сделать? Это про политику или что? Потому что мне кажется, что речь идет о какой-то странной политике в отношении Украины", — резюмировал он.
- Польские фермеры с 9 февраля на тракторах блокируют дороги почти в трех сотнях городов страны. В их числе и шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе. 11 февраля на польской дороге возле пропускного пункта "Ягодин – Дорохуск" протестующие разбросали три тонны украинского зерна. Украина отреагировала на эту выходку негативно – были заявления как от Минагрополитики, так и от Министерства иностранных дел.
- 18 февраля польские фермеры начали мешать проезду автобусов. Также они заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев – Хелм с 260 пассажирами, большинство которых – женщины с детьми.
- 20 февраля польские фермеры высыпали четыре тонны кукурузы на дороге возле пункта пропуска "Медыка – Шегини". Агропродукция из Украины направлялась в Германию транзитом через Польшу.
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