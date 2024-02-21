Польский министр — Зеленскому: Сосредоточьтесь на своей политике, в Украине тоже проблемы

Колодзейчак заявил, что в отношениях Украины и Польши "начинается странный шантаж"

Михал Колодзейчак (Фото: EPA/Bartlomiej Wojtowicz)

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак раскритиковал президента Владимира Зеленского и призвал его "заниматься проблемами Украины" в контексте блокирования границы с Украиной. Об этом он сообщил в интервью Polsat News.

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По его словам, масштаб протестов польских фермеров "не устрашает, а показывает масштабность проблем".

"Если бы все шло хорошо в течение многих лет, его бы не существовало, я тоже разочарован происходящим", — сказал Колодзейчак.

Он отметил, что правительство Польши может ввести дополнительные ограничения на сельскохозяйственную продукцию из Украины.

"Это тоже акция, которая наглядно показывает, что сегодня делает Украина. Я говорю ясно, я адресовал слова президенту Зеленскому: Сосредоточьтесь на своей политике, у вас тоже есть проблемы в вашей стране", — заявил замминистра.

Чиновник подчеркнул, что в отношениях Польши и Украины "начинается странный шантаж".

"Зеленский угрожает нам эмбарго на продукцию из Польши? В ситуации, в которой находится Украина, хочет ли он это сделать? Это про политику или что? Потому что мне кажется, что речь идет о какой-то странной политике в отношении Украины", — резюмировал он.

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