Помер Герой України, політик та науковець Ігор Юхновський. Йому було 98 років

Автор ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, кандидат у президенти Ігор Юхновський помер на 99-му році життя

Ігор Юхновський (Фото: Андрій Садовий)

На 99-му році з життя пішов український науковець, академік, політик, Герой України Ігор Юхновський. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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"Сумна новина. Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності", – написав міський голова.

Дату та час прощання з ним повідомлять згодом.

Юхновський був почесним директором Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України, почесним доктором Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, доктором Honoris Causa Львівського національного університету імені Івана Франка.

Щодо політичної діяльності – у 1991 році Юхновський був кандидатом у президенти, за результатами виборів він посів п'яте місце.

Він був автором ідеї референдуму 1 грудня того самого року, що дало поштовх Україні до її Незалежності. Юхновський очолював парламентську опозицію під назвою Народна рада у період з 1990-го до 1994 року.

У 2005 році був нагороджений званням Героя України за "визначний особистий внесок у національне відродження і побудову незалежної Української держави, багаторічну плідну громадську і політичну діяльність, вагомі наукові досягнення".

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