Умер Герой Украины, политик и ученый Игорь Юхновский. Ему было 98 лет

Автор идеи референдума 1 декабря 1991 года, кандидат в президенты Игорь Юхновский скончался на 99-м году жизни

Игорь Юхновский (Фото: Андрей Садовый)

На 99 году из жизни ушел украинский ученый, академик, политик, Герой Украины Игорь Юхновский. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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"Грустная новость. Ушел в вечность Игорь Рафаилович Юхновский. Светлый, добрый, мудрый человек. Почетный гражданин Львова. Творец Украины. Лицо Независимости", – написал городской голова.

Дату и время прощания с ним сообщат позже.

Юхновский был почётным директором Института физики конденсированных систем Национальной академии наук Украины, почётным доктором Института теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова НАН Украины, доктором Honoris Causa Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Относительно политической деятельности – в 1991 году Юхновский был кандидатом в президенты, по результатам выборов он занял пятое место.

Был автором идеи референдума 1 декабря того же года, что дало толчок Украине к ее Независимости. Юхновский возглавлял парламентскую оппозицию под названием Народная рада в период с 1990 по 1994 годы.

В 2005 году был награжден званием Героя Украины за "выдающийся личный вклад в национальное возрождение и построение независимого Украинского государства, многолетнюю плодотворную общественную и политическую деятельность, весомые научные достижения".

9 января в возрасте 70 лет скончался народный артист Украины Виталий Белоножко.

17 марта на 74 году из жизни ушел украинский политик Геннадий Москаль.

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