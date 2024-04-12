Помер італійський модельєр Роберто Каваллі: був відомий своїми шкіряними сукнями

Бренд Каваллі здобув популярність у 1970-х роках, коли винайшов і запатентував новітню процедуру нанесення малюнків на шкіру

Роберто Каваллі (Фото: EPA)

12 квітня у віці 83 років після тривалої хвороби помер італійський модельєр Роберто Каваллі, повідомило видання la Republica.

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Видання зазначило, що Каваллі помер у Флоренції в оточенні родини. У дизайнера залишилося шестеро дітей, молодший син Каваллі Джорджіо народився у 2023 році.

Бренд Каваллі здобув популярність у 1970-х роках, коли винайшов і запатентував новітню процедуру нанесення малюнків на шкіру і представив публіці свої роботи у клаптевій техніці.

Каваллі на тижні моди у Мілані осінь-зима 2024-2025 (Фото: EPA)

Видання The New York Times зазначило, що Каваллі прославляв гламур і надмірність, "відправляючи моделей на подіум в сукнях з леопардовим принтом, прикрашених дорогоцінними каменями, потертих джинсах, атласних корсетах та іншому невибачливо кричущому одязі".

"Роберто любив надмірності, але він ніколи не втрачав своєї думки. Навіть коли мінімалізм був нормою, він вірив у максималізм. Він одягав нас, думаючи, що життя — і мода — повинні жити повною швидкістю", — казала про Каваллі головна редакторка журналу Elle Ніна Гарсія.

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