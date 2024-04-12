Умер итальянский модельер Роберто Кавалли: был известен своими кожаными платьями

Бренд Кавалли получил известность в 1970-х годах, когда изобрел и запатентовал новейшую процедуру нанесения рисунков на кожу

Роберто Кавалли (Фото: EPA)

12 апреля в возрасте 83 лет после продолжительной болезни скончался итальянский модельер Роберто Кавалли, сообщило издание La Republica.

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Издание отметило, что Кавалли умер во Флоренции в окружении семьи. У дизайнера осталось шестеро детей, младший сын Кавалли Джорджио родился в 2023 году.

Бренд Кавалли получил известность в 1970-х годах, когда изобрел и запатентовал новейшую процедуру нанесения рисунков на кожу и представил публике свои работы в области лоскутной техники.

Кавалли на неделе моды в Милане осень-зима 2024-2025 (Фото: EPA)

Издание The New York Times отметило, что Кавалли прославлял гламур и излишества, "отправляя моделей на подиум в платьях с леопардовым принтом, украшенных драгоценными камнями, потертых джинсах, атласных корсетах и другой непростительно вызывающей одежде".

"Роберто любил излишества, но он никогда не терял своего мнения. Даже когда минимализм был нормой, он верил в максимализм. Он одевал нас, думая, что жизнь – и мода – должны жить на полной скорости", – говорила о Кавалли главный редактор журнала Elle Нина Гарсия.

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