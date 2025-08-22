Помпео: Якщо віддати землі України, можна відразу запрошувати Сі до захоплення Тайваню

Визнання територіальних здобутків Путіна стане сигналом для диктаторів у всьому світі

Майк Помпео (Фото: EPA)

Винагорода російського диктатора Володимира Путіна територіальними здобутками стане сигналом для кожного диктатора в усьому світі, що насильство виправдовується. Таку думку висловив колишній держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео у колонці для Financial Times.

Ексміністр іноземних справ США зауважив, що досягнення миру в Україні потребує складних компромісів, але територіальні питання є "червоною лінією".

"Україну ніколи не слід змушувати визнавати претензії Росії на території, які Москва незаконно захопила та окупувала. Таке визнання легітимізувало б позицію Росії та дало б їй величезну військову та пропагандистську перемогу", – заявив Помпео.

Він зазначив, що у разі поступок Путіну в територіальних питаннях сусіди Росії в країнах Балтії та інших колишніх радянських республіках, таких як Молдова, матимуть серйозні підстави побоюватися, що вони можуть бути наступними у списку Кремля.

"Якщо Америка підтримує захоплення Росією земель, ми могли б так само надіслати Сі Цзіньпіну гравійоване запрошення Китаю захопити Тайвань", – написав Помпео.

Він додав, що у разі головування США у переговорах, що призведуть до перемоги Путіна, Америка не закінчить російсько-українську війну, а гарантує наступну.