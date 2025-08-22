Помпео: Если отдать земли Украины, можно сразу приглашать Си захватить Тайвань
Награждение российского диктатора Владимира Путина территориальными приобретениями станет сигналом для каждого диктатора во всем мире о том, что насилие оправдано. Такое мнение высказал бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в колонке для Financial Times.
Бывший министр иностранных дел США отметил, что достижение мира в Украине требует сложных компромиссов, но территориальные вопросы являются "красной линией".
"Украину никогда не следует заставлять признавать претензии России на территории, которые Москва незаконно захватила и оккупировала. Такое признание легитимизировало бы позицию России и принесло бы ей огромную военную и пропагандистскую победу", – заявил Помпео.
Он отметил, что в случае уступок Путину в территориальных вопросах у соседей России в странах Балтии и других бывших советских республиках, таких как Молдова, будут серьезные основания опасаться, что они могут быть следующими в списке Кремля.
"Если Америка поддерживает захват Россией земель, мы могли бы также отправить Си Цзиньпину гравированное приглашение Китаю захватить Тайвань", – написал Помпео.
Он добавил, что в случае если США возглавят переговоры, которые приведут к победе Путина, Америка не завершит российско-украинскую войну, а гарантирует следующую.
- 20 августа Зеленский заявил: по его мнению, Путин знает, что Украина не согласится на вывод своих войск с Донбасса, но целенаправленно требует этого, потому что не хочет мира.
