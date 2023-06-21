У Львові прощалися з Героєм України. Він підірвав себе з радіостанцією, аби її не захопили окупанти

У Львові попрощалися з Героєм України, полковником Держприкордонслужби Ігорем Дашком. Він загинув 9 квітня 2022 року під час боїв за Маріуполь, коли підірвав себе разом з радіостанцією, аби вона не потрапила до рук російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Прощання відбулося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.

Ігоря Дашка поховали на Марсовому полі.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу указом президента Ігорю Дашку присвоєно звання Герой України (посмертно). Також офіцеру присвоєно військове звання "полковник" (посмертно).

Відповідно до волевиявлення львів’ян, 29 вересня 2022 року колишню вулицю Філатова у Львові було перейменовано на честь Дашка. Крім того, вулиці, що перейменовані на його честь, тепер є у Самборі та Хмельницькому.

У боях за Маріуполь, під час спроби прориву противником оборони, прикордонник прикривав відхід побратимів на запасні позиції. Був важко поранений. Щоб не потрапити в полон самому та не дати ворогу захопити радіостанцію, воїн ухвалив складне рішення – підірвати себе гранатою. У радіоефірі пролунали останні слова прикордонника: "Слава Україні!"

Про Ігоря Дашка згадував у нашому матеріалі полковник ДПСУ, командир Донецького прикордонного загону Валерій Падитель.

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