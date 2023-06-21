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Попрощались с Героем Украины. Он взорвал себя с радиостанцией, чтобы ее не захватил враг

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 20:15
Попрощались с Героем Украины. Он взорвал себя с радиостанцией, чтобы ее не захватил враг - Фото
Фото: ГПСУ

Во Львове простились с Героем Украины, полковником Госпогранслужбы Игорем Дашко. Он погиб 9 апреля 2022 года во время боев за Мариуполь, когда взорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не попала в руки российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Прощание состоялось в храме Гарнизона святых апостолов Петра и Павла во Львове.

Игоря Дашко похоронили на Марсовом поле.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу указом президента Игорю Дашко присвоено звание Герой Украины (посмертно). Также офицеру присвоено воинское звание "полковник" (посмертно).

Согласно волеизъявлению львовян, 29 сентября 2022 года бывшая улица Филатова во Львове была переименована в честь Дашко. Кроме того, улицы, переименованные в его честь, теперь есть в Самборе и Хмельницком.

В боях за Мариуполь, при попытке прорыва противником обороны, пограничник прикрывал отход побратимов на запасные позиции. Был тяжело ранен. Чтобы не попасть в плен самому и не дать врагу захватить радиостанцию, воин принял тяжелое решение – взорвать себя гранатой. В радиоэфире прозвучали последние слова пограничника: "Слава Украине!"

  • Об Игоре Дашко вспоминал в нашем материале полковник ГПСУ, командир Донецкого пограничного отряда Валерий Падитель.
Вадим Ребрина
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