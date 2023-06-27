Посла Китаю запитали про вихід ЗСУ на кордони 1991 року. Відповідь: Не розумію, чому б і ні
Посол Китаю у Європейському союзі Фу Цун відповів фразою "чому б і ні" на питання про прагнення України повернути собі всі тимчасово окуповані території. Про це він повідомив в інтерв'ю Aljazeera.
Журналісти поставили Фу питання про підтримку Китаєм цілей України повернути кордони 1991 року, на що він відповів: "Не розумію, чому б і ні".
Він зазначив, що КНР поважає територіальну цілісність усіх країн.
"Тому, коли Китай встановив відносини з колишнім СРСР, ми на це й погодилися. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені та вирішені Росією та Україною, і саме за це ми виступаємо", — наголосив дипломат.
6 червня самопроголошений глава тимчасово окупованої Росією території Чеченської Республіки Ічкерія Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії Ахмат. Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу деякі ЗМІ.
У Китаї не визнають, що постачали Росії бронетехніку, і закликали журналістів висвітлювати інформацію "об'єктивно, чесно та професійно".
- Президент Зеленський пояснив Сі, чому Китай не повинен давати зброю Росії: Це продовжує війну.
- Зеленський у день розмови із Сі призначив посла у Китаї. Місце було вільним із 2021 року.
- Він сказав Сі Цзіньпіну, що Україна звільнить Крим і всі землі, та нагадав про "єдиний Китай".
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