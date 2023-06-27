Посла Китаю запитали про вихід ЗСУ на кордони 1991 року. Відповідь: Не розумію, чому б і ні

Посол Китаю у Європейському союзі Фу Цун відповів фразою "чому б і ні" на питання про прагнення України повернути собі всі тимчасово окуповані території. Про це він повідомив в інтерв'ю Aljazeera.

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Журналісти поставили Фу питання про підтримку Китаєм цілей України повернути кордони 1991 року, на що він відповів: "Не розумію, чому б і ні".

Він зазначив, що КНР поважає територіальну цілісність усіх країн.

"Тому, коли Китай встановив відносини з колишнім СРСР, ми на це й погодилися. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені та вирішені Росією та Україною, і саме за це ми виступаємо", — наголосив дипломат.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

6 червня самопроголошений глава тимчасово окупованої Росією території Чеченської Республіки Ічкерія Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії Ахмат. Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу деякі ЗМІ.

У Китаї не визнають, що постачали Росії бронетехніку, і закликали журналістів висвітлювати інформацію "об'єктивно, чесно та професійно".

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