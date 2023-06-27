Посла Китая спросили о выходе ВСУ на границы 1991 года. Ответ: Не понимаю, почему бы и нет
Посол Китая в Европейском союзе Фу Цун ответил фразой "почему бы и нет" на вопрос о стремлении Украины вернуть себе все временно оккупированные территории. Об этом он сообщил в интервью Aljazeera.
Журналисты задали Фу вопрос о поддержке Китаем целей Украины вернуть границы 1991 года, на что он ответил: "Не понимаю, почему бы и нет".
Он отметил, что КНР уважает территориальную целостность всех стран.
"Поэтому, когда Китай установил отношения с бывшим СССР, мы на это и согласились. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной, и именно за это мы выступаем", — подчеркнул дипломат.
6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии Ахмат. Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.
В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально".
Президент Зеленский объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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