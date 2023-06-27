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Посла Китая спросили о выходе ВСУ на границы 1991 года. Ответ: Не понимаю, почему бы и нет

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 22:52
Посла Китая спросили о выходе ВСУ на границы 1991 года. Ответ: Не понимаю, почему бы и нет - Фото
Фу Цун (Фото: Миссия Китая при ЕС)

Посол Китая в Европейском союзе Фу Цун ответил фразой "почему бы и нет" на вопрос о стремлении Украины вернуть себе все временно оккупированные территории. Об этом он сообщил в интервью Aljazeera.

Журналисты задали Фу вопрос о поддержке Китаем целей Украины вернуть границы 1991 года, на что он ответил: "Не понимаю, почему бы и нет". 

Он отметил, что КНР уважает территориальную целостность всех стран. 

"Поэтому, когда Китай установил отношения с бывшим СССР, мы на это и согласились. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной, и именно за это мы выступаем", — подчеркнул дипломат.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии Ахмат. Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.

В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально".

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Дмитрий Гриниченко
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КитайвойнаДонбассКрымвременно оккупированные территорииФу Цун
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