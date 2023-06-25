Посла України викличуть у МЗС Ізраїлю: заявив, що у влади Ізраїлю "проросійська позиція"

МЗС Ізраїлю має намір викликати для пояснень посла України Євгена Корнійчука після того, як посольство опублікувало заяву зі звинуваченням уряду країни у "проросійській позиції". Про це повідомляє The Times of Israel.

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Посольство України в Ізраїлі опублікувало у Facebook повідомлення, в якому розцінило поїздку глави МЗС Ізраїлю Елі Коена до Києва як "безплідну", звинуватило прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в тому, що він висловлює "цілком вигадані та спекулятивні припущення" щодо України, а також заявило, що "так званий "нейтралітет" уряду Ізраїлю слід розглядати як відверто проросійську позицію".

Як повідомляє видання, МЗС Ізраїлю має намір у зв'язку з цим викликати для роз'яснень посла України Євгена Корнійчука.

В інтерв'ю Нетаньягу сказав, що в Ізраїлю "є побоювання, що будь-які системи, які ми передаємо Україні, будуть використані проти нас, тому що вони можуть потрапити до рук Ірану", і тому Ізраїль "має проявляти обережність". Нетаньягу також зазначив, що "це не теоретична можливість" і саме це "відбулося із західними протитанковими засобами", які опинилися біля кордонів Ізраїлю.

Як сказав 25 червня на брифінгу для журналістів глава МЗС Ізраїлю, "попри складнощі у відносинах із Росією, Ізраїль стояв на боці України з початку війни до сьогоднішнього дня і навіть голосував на міжнародних форумах за осуд Росії".

Коен також додав, що Ізраїль вже відправив до України "безпрецедентну гуманітарну допомогу" розміром 80 млн шекелів (близько $22 млн), а на поточний рік заплановано ще більшу суму гуманітарної допомоги.

24 лютого Зеленський заявив, що відносини України та Ізраїлю "почали покращуватися".

28 лютого посольство України в Ізраїлі опублікувало список обіцянок, які Коен дав Зеленському під час візиту до Києва.

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