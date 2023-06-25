Посла Украины вызовут в МИД Израиля: заявил, что у власти Израиля "пророссийская позиция"

МИД Израиля намерен вызвать для объяснений посла Украины Евгения Корнийчука после того, как посольство опубликовало заявление с обвинением правительства страны в "пророссийской позиции". Об этом сообщает The Times of Israel.

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Посольство Украины в Израиле опубликовало в Facebook сообщение, в котором расценило поездку главы МИД Израиля Эли Коэна в Киев как "бесплодную", обвинило премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что он высказывает "полностью вымышленные и спекулятивные предположения" относительно Украины, а также заявило, что "так называемый "нейтралитет" правительства Израиля следует рассматривать как откровенно пророссийскую позицию".

Как сообщает издание, МИД Израиля намерен в связи с этим вызвать для разъяснений посла Украины Евгения Корнийчука.

В интервью Нетаньяху сказал, что у Израиля "есть опасения, что любые системы, которые мы передаем Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана", и поэтому Израиль "должен проявлять осторожность". Нетаньяху также отметил, что "это не теоретическая возможность" и именно это "произошло с западными противотанковыми средствами", которые оказались у границ Израиля.

Как сказал 25 июня на брифинге для журналистов глава МИД Израиля, "несмотря на сложности в отношениях с Россией, Израиль стоял на стороне Украины с начала войны до сегодняшнего дня и даже голосовал на международных форумах за осуждение России".

Коэн также добавил, что Израиль уже отправил в Украину "беспрецедентную гуманитарную помощь" в размере 80 млн шекелей (около $22 млн), а на текущий год запланирована еще более высокая сумма гуманитарной помощи.

24 февраля Зеленский заявил, что отношения Украины и Израиля "начали улучшаться".

28 февраля посольство Украины в Израиле опубликовало список обещаний, которые Коэн дал Зеленскому во время визита в Киев.

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