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Після війни Україна буде оснащена західним озброєнням – Шольц

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 11:04
Після війни Україна буде оснащена західним озброєнням – Шольц - Фото
Олаф Шольц (скриншот із відео)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що після закінчення війни Україна буде оснащена озброєнням західного зразка. Про це він повідомив у інтерв'ю Welt.

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Політик зазначив, що Захід у майбутньому має намір говорити про гарантії безпеки для України.

За словами Шольца, гарантії безпеки, зокрема, містять питання щодо надання українській армії зброї.

"Після війни Україна буде оснащена озброєнням західного виробництва. Зрозуміло також, що тоді нам доведеться обговорювати, які гарантії безпеки можуть бути надані в післявоєнній ситуації", – додав канцлер Німеччини.

  • 27 квітня 2023 року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники передали Україні 1550 бронемашин, 230 танків і "величезну" кількість боєприпасів. 
  • 14 травня Шольц офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 2,7 млрд євро.

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Олег Васьків
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війнаозброєнняолаф шольц
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