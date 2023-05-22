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После войны Украина будет оснащена западным вооружением – Шольц

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 11:04
После войны Украина будет оснащена западным вооружением – Шольц - Фото
Олаф Шольц (скриншот с видео)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после окончания войны Украина будет оснащена вооружением западного образца. Об этом он сообщил в интервью Welt.

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Политик отметил, что Запад в будущем намерен говорить о гарантиях безопасности для Украины.

По словам Шольца, гарантии безопасности предусматривают вопросы предоставления украинской армии оружия.

"После войны Украина будет оснащена вооружением западного производства. Понятно также, что тогда нам придется обсуждать, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены в послевоенной ситуации", – добавил канцлер Германии.

  • 27 апреля 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники передали Украине 1550 бронемашин, 230 танков и "огромное" количество боеприпасов.
  • 14 мая Шольц официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 2,7 млрд евро.

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Олег Васькив
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