Постачання Україні західних літаків міністри оборони країн НАТО обговорять у червні – Spiegel

Міністри оборони країн НАТО на зустрічі у червні обговорять питання передачі Україні західних винищувачів. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Spiegel.

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"Деякі країни, такі як Польща та Словаччина, вже поставили бойові літаки, щоправда, старі МіГ-29 радянської розробки. Ми постійно обговорюємо питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі – і в НАТО, і з Україною. Я очікую, що ця тема обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у червні", – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що забезпечення та сервісне обслуговування літаків не менш важливі, ніж власне постачання винищувачів.

"Потрібна величезна кількість боєприпасів та запасних частин, цілодобове технічне обслуговування", – сказав генсек НАТО.

Британія, Нідерланди, Польща та Бельгія готові навчати бойових пілотів України.

10 травня 2023 року президент Чехії заявив, що союзники не дають Україні F-16 нібито через побоювання, що секретні деталі літаків зможуть захопити росіяни.

Німеччина вважає позитивом створення коаліції союзників з F-16 для ЗСУ, але брати участь у ній не буде.

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