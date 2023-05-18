Постачання Україні західних літаків міністри оборони країн НАТО обговорять у червні – Spiegel
Міністри оборони країн НАТО на зустрічі у червні обговорять питання передачі Україні західних винищувачів. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Spiegel.
"Деякі країни, такі як Польща та Словаччина, вже поставили бойові літаки, щоправда, старі МіГ-29 радянської розробки. Ми постійно обговорюємо питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі – і в НАТО, і з Україною. Я очікую, що ця тема обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у червні", – сказав Столтенберг.
Він наголосив, що забезпечення та сервісне обслуговування літаків не менш важливі, ніж власне постачання винищувачів.
"Потрібна величезна кількість боєприпасів та запасних частин, цілодобове технічне обслуговування", – сказав генсек НАТО.
- Британія, Нідерланди, Польща та Бельгія готові навчати бойових пілотів України.
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