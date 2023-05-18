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Поставки Украине западных самолетов министры обороны стран НАТО обсудят в июне – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 17:57
Поставки Украине западных самолетов министры обороны стран НАТО обсудят в июне – Spiegel - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Министры обороны стран НАТО на встрече в июне обсудят вопрос передачи Украине западных истребителей. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel.

"Некоторые страны, такие как Польша и Словакия, уже поставили боевые самолеты, правда, старые МиГ-29 советской разработки. Мы постоянно обсуждаем вопрос, нужны ли современные западные истребители – и в НАТО, и с Украиной. Я ожидаю, что эта тема будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в июне", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что обеспечение и сервисное обслуживание самолетов не менее важны, чем собственно поставка истребителей.

"Требуется огромное количество боеприпасов и запасных частей, круглосуточное техническое обслуживание", – сказал генсек НАТО.

  • Британия, Нидерланды, Польша и Бельгия готовы обучать боевых пилотов Украины.
  • 10 мая 2023 года президент Чехии заявил, что союзники не дают Украине F-16 якобы из-за опасений, что секретные детали самолетов смогут захватить россияне.
  • Германия считает позитивом создание коалиции союзников по F-16 для ВСУ, но участвовать в ней не будет.

Читайте также: NYT пишет, что США не дают добро на тренировки летчиков на F-16. ВСУ: Работа продолжается

Наталья Медведева
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