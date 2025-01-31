Потураєв каже, що Порошенку можуть скоротити відсторонення від засідань Ради до трьох днів
Можливе відсторонення лідера партії Європейська солідарність, п’ятого президента Петра Порошенка від засідань Верховної Ради можуть скоротити із потенційних шести місяців до трьох днів. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив голова парламентського комітету з питань гуманітарної й інформаційної політики, нардеп від Слуги народу Микита Потураєв.
Він стверджує, що якби не війна, то, за регламентом, те, що максимально могло б загрожувати Порошенку – це відсторонення на три засідання. А оскільки зараз немає окремих засідань, а є одне засідання з перервами, тому комітет підтримав відсторонення на пів року. Депутат вважає, що відсторонення Порошенка на шість місяців може в Європі сприйнятися як надмірне покарання.
"Бо якби на три дні – всі б зрозуміли. А це можуть сприйняти як надмірне покарання. І я, в принципі, не хотів би, щоб так це сприймалося", – додав він.
За словами Потураєва, він, як автор заяви, голосуватиме за цю ініціативу.
"Але я сподіваюся, що, може, вдасться комітету з питань регламенту й іншим колегам знайти якесь рішення, яке буде не про пів року. Тому що мене самого дійсно не те, що турбує, але я точно знаю, що в європейському праві є принцип співмірності покарання. Так от, навіть з урахуванням того, що це неприпустима поведінка, пів року може дійсно нашими колегами в Європі бути сприйнято як надмірне покарання", – пояснив парламентар.
- 30 січня 2025 року комітет з питань регламенту рекомендував Раді підтримати відсторонення Порошенка від засідань парламенту на шість місяців. Надалі має проголосувати парламент, це може відбутися вже наступного тижня.
- Під час обговорення на засіданні комітету Потураєв розповів, що 19 грудня 2024 року Порошенко облаяв свого колегу по парламенту Богдана Яременка. Це, за його словами, стало причиною подання заяви про відсторонення.