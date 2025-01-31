Потураєв каже, що Порошенку можуть скоротити відсторонення від засідань Ради до трьох днів

Микита Потураєв (Фото: пресслужба ВРУ)

Можливе відсторонення лідера партії Європейська солідарність, п’ятого президента Петра Порошенка від засідань Верховної Ради можуть скоротити із потенційних шести місяців до трьох днів. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив голова парламентського комітету з питань гуманітарної й інформаційної політики, нардеп від Слуги народу Микита Потураєв.

Він стверджує, що якби не війна, то, за регламентом, те, що максимально могло б загрожувати Порошенку – це відсторонення на три засідання. А оскільки зараз немає окремих засідань, а є одне засідання з перервами, тому комітет підтримав відсторонення на пів року. Депутат вважає, що відсторонення Порошенка на шість місяців може в Європі сприйнятися як надмірне покарання.

"Бо якби на три дні – всі б зрозуміли. А це можуть сприйняти як надмірне покарання. І я, в принципі, не хотів би, щоб так це сприймалося", – додав він.

За словами Потураєва, він, як автор заяви, голосуватиме за цю ініціативу.

"Але я сподіваюся, що, може, вдасться комітету з питань регламенту й іншим колегам знайти якесь рішення, яке буде не про пів року. Тому що мене самого дійсно не те, що турбує, але я точно знаю, що в європейському праві є принцип співмірності покарання. Так от, навіть з урахуванням того, що це неприпустима поведінка, пів року може дійсно нашими колегами в Європі бути сприйнято як надмірне покарання", – пояснив парламентар.