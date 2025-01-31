Потураев говорит, что Порошенко могут сократить отстранение от заседаний Рады до трех дней
Никита Потураев (Фото: пресс-служба ВРУ)

Возможное отстранение лидера партии Европейская солидарность, пятого президента Петра Порошенко от заседаний Верховной Рады могут сократить с потенциальных шести месяцев до трех дней. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от Слуги народа Никита Потураев.

Он утверждает, что если бы не война, то, по регламенту, что максимально могло бы угрожать Порошенко – это отстранение на три заседания. А поскольку сейчас нет отдельных заседаний, а есть одно заседание с перерывами, комитет поддержал отстранение на полгода. Депутат считает, что отстранение Порошенко на шесть месяцев может в Европе восприниматься как чрезмерное наказание.

"Если бы на три дня – все бы поняли. А это могут воспринять как чрезмерное наказание. И я, в принципе, не хотел бы, чтобы это так воспринималось", – добавил он.

По словам Потураева, он, как автор заявления, будет голосовать за эту инициативу.

"Но я надеюсь, что, может, удастся комитету по вопросам регламента и другим коллегам найти какое-нибудь решение, которое будет не о полугодии. Потому что меня самого действительно не то, что беспокоит, но я точно знаю, что в европейском праве есть принцип соразмерности наказания. Так вот, даже с учетом того, что это недопустимое поведение, полгода может действительно нашими коллегами в Европе быть воспринято как чрезмерное наказание", – пояснил парламентарий.

  • 30 января 2025 года комитет по регламенту рекомендовал Раде поддержать отстранение Порошенко от заседаний парламента на шесть месяцев. В дальнейшем должен проголосовать парламент, это может произойти на следующей неделе.
  • В ходе обсуждения на заседании комитета Потураев рассказал, что 19 декабря 2024 года Порошенко обругал своего коллегу по парламенту Богдана Яременко. Это, по его словам, послужило причиной подачи заявления об отстранении.
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