Потураев говорит, что Порошенко могут сократить отстранение от заседаний Рады до трех дней
Возможное отстранение лидера партии Европейская солидарность, пятого президента Петра Порошенко от заседаний Верховной Рады могут сократить с потенциальных шести месяцев до трех дней. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от Слуги народа Никита Потураев.
Он утверждает, что если бы не война, то, по регламенту, что максимально могло бы угрожать Порошенко – это отстранение на три заседания. А поскольку сейчас нет отдельных заседаний, а есть одно заседание с перерывами, комитет поддержал отстранение на полгода. Депутат считает, что отстранение Порошенко на шесть месяцев может в Европе восприниматься как чрезмерное наказание.
"Если бы на три дня – все бы поняли. А это могут воспринять как чрезмерное наказание. И я, в принципе, не хотел бы, чтобы это так воспринималось", – добавил он.
По словам Потураева, он, как автор заявления, будет голосовать за эту инициативу.
"Но я надеюсь, что, может, удастся комитету по вопросам регламента и другим коллегам найти какое-нибудь решение, которое будет не о полугодии. Потому что меня самого действительно не то, что беспокоит, но я точно знаю, что в европейском праве есть принцип соразмерности наказания. Так вот, даже с учетом того, что это недопустимое поведение, полгода может действительно нашими коллегами в Европе быть воспринято как чрезмерное наказание", – пояснил парламентарий.
- 30 января 2025 года комитет по регламенту рекомендовал Раде поддержать отстранение Порошенко от заседаний парламента на шесть месяцев. В дальнейшем должен проголосовать парламент, это может произойти на следующей неделе.
- В ходе обсуждения на заседании комитета Потураев рассказал, что 19 декабря 2024 года Порошенко обругал своего коллегу по парламенту Богдана Яременко. Это, по его словам, послужило причиной подачи заявления об отстранении.