Регламентный комитет поддержал отстранение Порошенко от заседаний Рады

Речь идет об отстранении Порошенко сроком на шесть месяцев, то есть на всю 13-ю сессию

Петр Порошенко (Фото: Stepan Franko / EPA)

В четверг, 30 января, парламентский комитет по регламенту рекомендовал Верховной Раде поддержать отстранение народного депутата от Европейской солидарности, пятого президента Петра Порошенко от участия в заседаниях. Об этом сообщил корреспондент Укринформа.

Принятие этой инициативы поддержали шесть народных депутатов, трое – воздержались и один высказался "против".

Интернет-издание "Левый берег" пишет, что речь идет об отстранении Порошенко сроком на шесть месяцев. Глава регламентного комитета Сергей Кальченко подчеркнул, что в дальнейшем за рекомендацию комитета должна проголосовать Верховная Рада. Это может произойти на следующей неделе.

Сам Порошенко не участвовал в заседании регламентного комитета в режиме онлайн. В то же время Кальченко сообщил, что от имени комитета ему дважды направлялись соответствующие письма.

Во время обсуждения нардеп от Слуги народа Никита Потураев рассказал, что 19 декабря 2024 года Порошенко обругал своего коллегу по парламенту Богдана Яременко. Тот упрекнул пятого президента за то, что он пропустил заседание Рады, где должны были рассматривать проект постановления об увольнении с руководящей должности сопредседателя депутатской группы "Оппозиционная платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко.

Ранее в тот же день Европейская солидарность обнародовала заявление, в котором утверждается, что Офис президента якобы давит на членов фракции Слуга народа и пытается запретить Порошенко присутствовать на пленарных заседаниях Рады за якобы оскорбление Яременко в частном диалоге.