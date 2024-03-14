Порошенко проиграл суд пограничникам и Корниенко о невыпуске за границу

Нардеп хотел признания незаконными решений вице-спикера Рады и ГПСУ, а также компенсацию за расходы на отмененную командировку

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Европейской солидарности)

Львовский окружной административный суд отказал пятому президенту Петру Порошенко в удовлетворении иска к первому вице-спикеру Верховной Рады от Слуги народа Александру Корниенко и седьмому пограничному Карпатскому отряду. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Романив в комментарии Суспильному.

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По ее словам, вчера, 13 марта, было вынесено решение, провозглашена вступительная и резолютивная часть, согласно которой Порошенко полностью отказали в удовлетворении иска.

Представитель политика Игорь Головань на подготовительном заседании 17 января заявлял, что нардеп, в частности, требовал отменить и признать незаконным отмену распоряжения о командировке Порошенко в Польшу и США, отменить решение Госпогранслужбы об отказе в пересечении границы.

Кроме того, говорил Головань, требовалось взыскать с обоих ответчиков 500 085 грн. Во время судебного заседания представитель нардепа предоставил доказательства его расходов на отмененную командировку: в частности, счет за приобретенные авиабилеты, расходы на сумму 1 170 000 грн.

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1 декабря 2023 года Порошенко не выпустили из Украины в заграничную поездку – в ГПСУ заявили, что командировка отменена. По словам Порошенко, в Польше и США у него были запланированы десятки встреч, в частности о снятии блокады украинских перевозчиков и обеспечении американской военной помощи.

Первый вице-спикер Корниенко заявил, что получил письмо для служебного пользования, которое он не может комментировать: "Соответственно, дальше мы вынуждены были отменить эту командировку [Порошенко]".

Затем СБУ объяснила, что Порошенко якобы собирался встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Эту встречу могла использовать РФ для информационно-психологических спецопераций против Украины.

Евросолидарность назвала "неправдивым" заявление СБУ о запланированной встрече Порошенко с Орбаном. МИД Венгрии заявил, что нардеп должен был встретиться с премьером страны.

Впоследствии на брифинге Порошенко подтвердил, что должен был встретиться с руководством так называемых скептических государств ЕС (в частности, с лидером Венгрии), чтобы убедить их принять положительные решения для Украины.

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