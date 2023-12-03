Стефанчук відповів на претензії Євросолідарності до скасування поїздки Порошенка

Голова Верховної Ради заявив, що Євросолідарність їздить у закордонні відрядження частіше, ніж Слуга народу

Фото: пресслужба Верховної Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на скандал довкола скасованого відрядження депутата, п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це він написав у Facebook.

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Спікер у своєму дописі не згадав про самого Порошенка, але багато уваги приділив його фракції Європейська солідарність.

Він навів статистику відряджень, згідно з якою на депутатів Євросолідарності припадає 9,74% від загальної кількості відряджень (по 6,7 на одного депутата), тоді як на депутатів Слуги народу – 53,24% відряджень (4,23 на одного депутата).

Загальна тривалість відряджень деяких депутатів Євросолідарності становить кілька місяців:

→ Іванна Климпуш-Цинцадзе – 31 відрядження тривалістю у 172 дні (з 648 днів воєнного стану);

→ Ірина Геращенко – 19 відряджень тривалістю у 101 день;

→ Артур Герасимов – 18 відряджень тривалістю 128 днів;

→ Марія Іонова – 18 відряджень тривалістю у 93 дні;

→ Олексій Гончаренко – 17 відряджень тривалістю 118 днів.

"Тому всі ці маніпуляції, як на мене, є примітивним різновидом політичної боротьби, яка точно не в’яжеться із поняттям широко проголошеної парламентської єдності", – написав Стефанчук.

Він пояснив, що не всім депутатам погоджують відрядження, бо дехто ними зловживає, використовуючи як можливість сходити за кордоном на спектакль чи стадіон.

"Окремий жанр — депутатські "самоволки". Це коли народний депутат їде у відрядження за межі України, а після нього у визначений відрядженням строк, не повертається в Україну або ж їде самостійно в іншу країну, або ж під час відрядження в одну країну натомість виявляється в іншій країні. Результатом таких зловживань стали скандальні "самоволки" на Мальдівах, обіди з власною сім'єю у Лондоні, перебування у Великій Британії на політичних тусовках, коли відрядження було виписано в Естонію", – написав Стефанчук.

Зараз, за його словами, керівництво Ради спостерігає тенденцію збільшення заяв на відрядження від депутатів одної фракції. На думку Стефанчука, це вже схоже на "передріздвяний партійний тімбілдінг" за кордоном.

"Я як голова українського парламенту не сприймаю й не толеруватиму позицію окремих колег, які чомусь вирішили, що саме вони є ексклюзивним "парламентським МЗС", арогантно заявляючи, що лишень вони найефективніші, найпрофесійніші та найекспертніші", – написав Стефанчук.