Стефанчук ответил на претензии Евросолидарности к отмене поездки Порошенко
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на скандал вокруг отмененной командировки депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко . Об этом он написал в Facebook.
Он привел статистику командировок, согласно которой на депутатов Евросолидарности приходится 9,74% от общего количества командировок (по 6,7 на одного депутата), тогда как на депутатов Слуги народа – 53,24% командировок (4,23 на одного депутата).
Общая продолжительность командировок некоторых депутатов Евросолидарности составляет несколько месяцев:
→ Иванна Климпуш-Цинцадзе – 31 командировка продолжительностью в 172 дня (с 648 дней военного положения);
→ Ирина Геращенко – 19 командировок продолжительностью в 101 день;
→ Артур Герасимов – 18 командировок продолжительностью 128 дней;
→ Мария Ионова – 18 командировок продолжительностью в 93 дня;
→ Алексей Гончаренко – 17 командировок продолжительностью 118 дней.
"Поэтому все эти манипуляции, по-моему, являются примитивной разновидностью политической борьбы, которая точно не вяжется с понятием широко провозглашенного парламентского единства", — написал Стефанчук.
Он объяснил, что не всем депутатам согласовывают командировки, так как некоторые ими злоупотребляют, используя как возможность сходить за границей на спектакль или стадион.
"Отдельный жанр — депутатские "самоволки". Это когда народный депутат едет в командировку за пределы Украины, а после него в определенный командировкой срок, не возвращается в Украину или едет самостоятельно в другую страну, или во время командировки в одну страну вместо этого оказывается в другой стране. Результатом таких злоупотреблений стали скандальные "самоволки" на Мальдивах, обеды с собственной семьей в Лондоне, пребывание в Великобритании на политических тусовках, когда командировка была выписана в Эстонию", — написал Стефанчук.
Сейчас, по его словам, руководство Рады наблюдает тенденцию увеличения заявлений на комендировку от депутатов одной фракции. По мнению Стефанчука, это уже похоже на "предрождественский партийный тимбилдинг" за границей.
"Я как глава украинского парламента не воспринимаю и не буду терпеть позицию отдельных коллег, которые почему-то решили, что именно они являются эксклюзивным "парламентским МИД", арогантно заявляя, что только они самые эффективные, профессиональные и экспертные", — написал Стефанчук.
- 1 декабря Порошенко не выпустили из Украины в заграничную поездку – в Государственной пограничной службе заявили, что командировка отменена. По словам Порошенко, в Польше и США у него были запланированы десятки встреч, в том числе по снятию блокады украинских перевозчиков и обеспечению американской военной помощи.
- Первый вице-спикер Рады Корниенко заявил, что получил письмо для служебного пользования, которое он не может комментировать: "Соответственно, дальше мы вынуждены были отменить эту командировку [Порошенко]".
- Затем СБУ объяснила, что Порошенко якобы собирался встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Эту встречу могла использовать РФ для информационно-психологических спецопераций против Украины.