Зрив відрядження Порошенка. У Раді заявили, що не було документів. Євросолідарність: Брехня

Порошенко заявив, що Стефанчук нібито пояснив відмову у виїзді "небезпекою", про яку попередив Буданов. У ГУР не коментують

Петро Порошенко (Фото - пресслужба Європейської солідарності)

П’ятий президент і лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко заявив, що влада нібито зірвала його участь у Мюнхенській конференції з безпеки і заплановані зустрічі з представниками Євросоюзу. Верховна Рада відреагувала на це звинувачення і повідомила, що заяв і відповідних документів ані від Порошенка, ані від міжнародних лідерів до українського парламенту не надходило. В Євросолідарності назвали це брехнею і показали скриншоти.

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Порошенко заявив, що було "заблоковано" його візит до Мюнхена, де у нього також мали відбутися зустрічі з великою конгресовою делегацією від Республіканської партії, з керівництвом Євросоюзу, з шістьма президентами, головами урядів країн-членів ЄС.

Лідер Європейської солідарності заявив, що "влада вирішила, що вона блокує нашу участь як опозиції".

Після зустрічі із цього приводу зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком Порошенко заявив, що той нібито пояснив відповідне рішення тим, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов нібито повідомив про "загрозу смертельної небезпеки" для Порошенка як п’ятого президента і лідера опозиції "одразу ж після перетину кордону Україна — Польща, а надто в Мюнхені".

LIGA.net звернулася за коментарем до ГУР, але там не стали коментувати ситуацію.

В офіційному повідомленні Верховної Ради про таке нібито застереження з боку Буданова не згадувалося.

Пресслужба парламенту назвала заяви представників фракції Європейська солідарність про зрив поїздки "маніпулятивними". В парламенті наголосили, що до складу делегації Верховної Ради на Мюнхенській конференції від Євросолідарності увійшов нардеп Олексій Гончаренко, а заяв і документів, що підтверджують зустрічі Порошенка із керівництвом ЄС, із шістьма президентами, головами урядів країн-членів ЄС, – ані від міжнародних лідерів, ані від самого Порошенка до Ради не надходило.

Співголова фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко назвала інформацію пресслужби Ради "брехливою" та заявила, що всі відповідні документи щодо відрядження фракція нібито подала завчасно, і вони були підписані усіма структурами, але "застопорилися на Корнієнку і Стефанчуку".

Також, за її словами, на зустрічі зі Стефанчуком Порошенко продемонстрував тому всі відповідні запрошення й до Мюнхена, й в Ізраїль та Польщу. Їх депутати від Євросолідарності показали й на брифінгу.

Згодом Геращенко опублікувала ці документи у своїх акаунтах у соцмережах: