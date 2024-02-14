Зрив відрядження Порошенка. У Раді заявили, що не було документів. Євросолідарність: Брехня
П’ятий президент і лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко заявив, що влада нібито зірвала його участь у Мюнхенській конференції з безпеки і заплановані зустрічі з представниками Євросоюзу. Верховна Рада відреагувала на це звинувачення і повідомила, що заяв і відповідних документів ані від Порошенка, ані від міжнародних лідерів до українського парламенту не надходило. В Євросолідарності назвали це брехнею і показали скриншоти.
Порошенко заявив, що було "заблоковано" його візит до Мюнхена, де у нього також мали відбутися зустрічі з великою конгресовою делегацією від Республіканської партії, з керівництвом Євросоюзу, з шістьма президентами, головами урядів країн-членів ЄС.
Лідер Європейської солідарності заявив, що "влада вирішила, що вона блокує нашу участь як опозиції".
Після зустрічі із цього приводу зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком Порошенко заявив, що той нібито пояснив відповідне рішення тим, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов нібито повідомив про "загрозу смертельної небезпеки" для Порошенка як п’ятого президента і лідера опозиції "одразу ж після перетину кордону Україна — Польща, а надто в Мюнхені".
LIGA.net звернулася за коментарем до ГУР, але там не стали коментувати ситуацію.
В офіційному повідомленні Верховної Ради про таке нібито застереження з боку Буданова не згадувалося.
Пресслужба парламенту назвала заяви представників фракції Європейська солідарність про зрив поїздки "маніпулятивними". В парламенті наголосили, що до складу делегації Верховної Ради на Мюнхенській конференції від Євросолідарності увійшов нардеп Олексій Гончаренко, а заяв і документів, що підтверджують зустрічі Порошенка із керівництвом ЄС, із шістьма президентами, головами урядів країн-членів ЄС, – ані від міжнародних лідерів, ані від самого Порошенка до Ради не надходило.
Співголова фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко назвала інформацію пресслужби Ради "брехливою" та заявила, що всі відповідні документи щодо відрядження фракція нібито подала завчасно, і вони були підписані усіма структурами, але "застопорилися на Корнієнку і Стефанчуку".
Також, за її словами, на зустрічі зі Стефанчуком Порошенко продемонстрував тому всі відповідні запрошення й до Мюнхена, й в Ізраїль та Польщу. Їх депутати від Євросолідарності показали й на брифінгу.
Згодом Геращенко опублікувала ці документи у своїх акаунтах у соцмережах:
- 1 грудня 2023 року Порошенка не випустили з України у закордонну поїздку – у ДПСУ тоді заявили, що відрядження скасоване. За словами Порошенка, у Польщі та США у нього були заплановані десятки зустрічей, зокрема щодо зняття блокади українських перевізників та забезпечення американської військової допомоги.
- Перший віцеспікер Ради Корнієнко заявив, що отримав листа для службового користування, який він не може коментувати: "Відповідно, далі ми вимушені були скасувати це відрядження [Порошенка]".
- Потім СБУ пояснила, що Порошенко нібито збирався зустрітися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Цю зустріч могла використати РФ для ІПСО.
- Стефанчук заявив, що "всі ці маніпуляції є примітивним різновидом політичної боротьби, яка точно не в’яжеться із поняттям широко проголошеної парламентської єдності".