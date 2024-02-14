Срыв командировки Порошенко. Рада заявила, что не было документов. Евросолидарность: Ложь
Пятый президент и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко заявил, что власти якобы сорвали его участие в Мюнхенской конференции по безопасности и запланированные встречи с представителями Евросоюза. Верховная Рада отреагировала на это обвинение и сообщила, что заявлений и соответствующих документов ни от Порошенко, ни от международных лидеров в украинский парламент не поступало. В Евросолидарности назвали это ложью и показали скриншоты.
Порошенко заявил, что был "заблокирован" его визит в Мюнхен, где у него также должны были состояться встречи с большой делегацией Конгресса США от Республиканской партии, с руководством Евросоюза, с шестью президентами, главами правительств стран-членов ЕС.
Лидер Европейской солидарности заявил, что "власти решили, что они блокируют наше участие как оппозиции".
После встречи по этому поводу со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком Порошенко заявил, что тот якобы объяснил соответствующее решение тем, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов якобы сообщил об "угрозе смертельной опасности" для Порошенко как пятого президента и лидера оппозиции "сразу же после пересечения границы Украина — Польша, а особенно в Мюнхене".
LIGA.net обратилась за комментарием в ГУР, но там не стали комментировать ситуацию.
В официальном сообщении Верховной Рады о таком якобы предостережении со стороны Буданова не упоминалось.
Пресс-служба парламента назвала заявления представителей фракции Европейская солидарность о срыве поездки "манипуляционными". В парламенте отметили, что в состав делегации Верховной Рады на Мюнхенской конференции от Евросолидарности вошел нардеп Алексей Гончаренко, а заявлений и документов, подтверждающих встречи Порошенко с руководством ЕС, с шестью президентами, главами правительств стран-членов ЕС – ни от международных лидеров, ни от самого Порошенко в Раду не поступало.
Сопредседатель фракции Европейская Солидарность Ирина Геращенко назвала информацию пресс-службы Рады "лживой" и заявила, что все соответствующие документы о командировке фракция якобы подала заблаговременно, и они были подписаны всеми структурами, но "застопорились на Корниенко и Стефанчуке".
Также, по ее словам, на встрече со Стефанчуком Порошенко продемонстрировал все соответствующие приглашения и в Мюнхен, и в Израиль и Польшу. Их депутаты от Евросолидарности показали и на брифинге.
Впоследствии Геращенко опубликовала эти документы в своих аккаунтах в соцсетях:
- 1 декабря 2023-го Порошенко не выпустили из Украины в заграничную поездку – в ГПСУ тогда заявили, что командировка отменена. По словам Порошенко, в Польше и США у него были запланированы десятки встреч, в том числе насчет снятия блокады украинских перевозчиков и обеспечения американской военной помощи.
- Первый вице-спикер Рады Корниенко заявил, что получил письмо для служебного пользования, которое он не может комментировать: "Соответственно, дальше мы вынуждены были отменить эту командировку [Порошенко]".
- Затем СБУ объяснила, что Порошенко якобы собирался встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Эту встречу могла использовать РФ для ИПСО.
- Стефанчук заявил, что " все эти манипуляции являются примитивной разновидностью политической борьбы, которая точно не вяжется с понятием широко провозглашенного парламентского единства".