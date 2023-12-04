Глава МЗС Угорщини підтвердив, що Орбан мав зустрітися з Порошенком
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що прем'єр-міністр його країни Віктор Орбан планував зустрітися з п'ятим президентом Петром Порошенком, коли останнього не випустили з України. Про це він повідомив після слухань у парламенті, цитує його Telex.
За його словами, Орбан "радий вести переговори з будь-ким, включаючи колишніх лідерів іноземних держав".
"Тому, якщо екс-президент Порошенко розглядав можливість такої консультації, ми не хотіли цьому заважати. Запитайте українців про це, які внутрішні відносини, і хто що дозволяє, з ким і як вони хочуть звести рахунки з іншими. На щастя, це не наша справа", – сказав Сійярто.
Він не став вдаватися в подробиці зустрічі, що не відбулася, і закликав "не вдаватися в таку наукову фантастику".
- 1 грудня Порошенка не випустили з України до закордонної поїздки – у Державній прикордонній службі заявили, що відрядження скасовано. За словами Порошенка, у Польщі та США у нього було заплановано десятки зустрічей, у тому числі щодо зняття блокади українських перевізників та забезпечення американської військової допомоги.
- Перший віце-спікер Ради Корнієнко заявив, що отримав листа для службового користування, який він не може коментувати: "Відповідно, далі ми змушені були скасувати це відрядження [Порошенка]".
- Потім СБУ пояснила, що Порошенко нібито збирався зустрітися із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Цю зустріч могла використати РФ для інформаційно-психологічних спецоперацій проти України.
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