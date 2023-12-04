Глава МИД Венгрии подтвердил, что Орбан должен был встретиться с Порошенко

Сийярто заявил, что "не будет вдаваться в научную фантастику", комментируя несостоявшуюся встречу Орбана и Порошенко

Петер Сийярто (Фото: EPA/JALAL MORCHIDI)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер-министр его страны Виктор Орбан планировал встретиться с пятым президентом Петром Порошенко, когда последнего не выпустили из Украины. Об этом он сообщил после слушаний в парламенте, цитирует его Telex.

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По его словам, Орбан "рад вести переговоры с кем угодно, включая бывших лидеров иностранных государств".

"Поэтому, если экс-президент Порошенко рассматривал возможность такой консультации, мы не хотели этому мешать. Спросите украинцев об этом, и каковы внутренние отношения, и кто что позволяет, с кем и как они хотят свести счеты с другими. К счастью, это не наше дело", — сказал Сийярто.

Он не стал вдаваться в подробности несостоявшейся встречи и призвал "не вдаваться в такую научную фантастику".

1 декабря Порошенко не выпустили из Украины в заграничную поездку – в Государственной пограничной службе заявили, что командировка отменена. По словам Порошенко, в Польше и США у него были запланированы десятки встреч, в том числе по снятию блокады украинских перевозчиков и обеспечению американской военной помощи.

Первый вице-спикер Рады Корниенко заявил, что получил письмо для служебного пользования, которое он не может комментировать: "Соответственно, дальше мы вынуждены были отменить эту командировку [Порошенко]".

Затем СБУ объяснила, что Порошенко якобы собирался встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Эту встречу могла использовать РФ для информационно-психологических спецопераций против Украины.

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