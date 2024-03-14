Порошенко програв суд прикордонникам та Корнієнку щодо невипуску за кордон

Нардеп хотів визнання незаконними рішень віцеспікера Ради й ДПСУ, а також компенсацію за витрати на скасоване відрядження

Петро Порошенко (Фото: пресслужба Європейської солідарності)

Львівський окружний адміністративний суд відмовив п'ятому президентові Петру Порошенку у задоволенні позову до першого віцеспікера Верховної Ради від Слуги народу Олександра Корнієнка та сьомого прикордонного Карпатського загону. Про це повідомила прессекретарка суду Тетяна Романів у коментарі Суспільному.

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За її словами, учора,13 березня, було винесено рішення, проголошено вступну та резолютивну частину, згідно з якою Порошенку повністю відмовили у задоволенні позову.

Представник політика Ігор Головань на підготовчому засіданні 17 січня заявляв, що нардеп, зокрема, вимагав скасувати та визнати незаконним скасування розпорядження про відрядження Порошенка до Польщі та США, скасувати рішення Держприкордонслужби про відмову у перетині кордону.

Крім того, казав Головань, вимагалося стягнути з обох відповідачів 500 085 грн. Під час судового засідання представник нардепа надав докази щодо його витрат на скасоване відрядження: зокрема, рахунок за придбані авіаквитки, витрати на суму 1 170 000 грн.

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1 грудня 2023 року Порошенка не випустили з України у закордонну поїздку – в ДПСУ заявили, що відрядження скасовано. За словами Порошенка, у Польщі та США у нього було заплановано десятки зустрічей, зокрема щодо зняття блокади українських перевізників та забезпечення американської військової допомоги.

Перший віцеспікер Корнієнко заявив, що отримав листа для службового користування, який він не може коментувати: "Відповідно, далі ми змушені були скасувати це відрядження [Порошенка]".

Потім СБУ пояснила, що Порошенко нібито збирався зустрітися із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Цю зустріч могла використати РФ для інформаційно-психологічних спецоперацій проти України.

Євросолідарність назвала "неправдивою" заяву СБУ про заплановану зустріч Порошенка з Орбаном. МЗС Угорщини заявило, що нардеп мав зустрітися з прем'єром країни.

Згодом на брифінгу Порошенко підтвердив, що мав зустрітися з керівництвом так званих скептичних держав ЄС (зокрема, з лідером Угорщини), щоб переконати їх ухвалити позитивні рішення для України.

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