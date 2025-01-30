Регламентний комітет підтримав відсторонення Порошенка від засідань Ради

Йдеться про відсторонення Порошенка терміном на шість місяців, тобто на всю 13-ту сесію

Петро Порошенко (Фото: Stepan Franko / EPA)

У четвер, 30 січня, парламентський комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді підтримати відсторонення народного депутата від Європейської солідарності, п'ятого президента Петра Порошенка від участі у засіданнях. Про це повідомив кореспондент Укрінформу.

Ухвалення цієї ініціативи підтримали шість народних депутатів, троє – утрималися й один висловився "проти".

Інтернет-видання "Лівий берег" пише, що йдеться про відсторонення Порошенка терміном на шість місяців. Голова регламентного комітету Сергій Кальченко наголосив, що надалі за рекомендацію комітету має проголосувати Верховна Рада. Це може відбутися вже наступного тижня.

Сам Порошенко не брав участі у засіданні регламентного комітету в режимі онлайн. Водночас Кальченко повідомив, що від імені комітету йому двічі направлялися відповідні листи.

Під час обговорення нардеп від Слуги народу Микита Потураєв розповів, що 19 грудня 2024 року Порошенко облаяв свого колегу по парламенту Богдана Яременка. Той дорікнув п’ятому президенту за те, що він пропустив засідання Ради, де мали розглядати проєкт постанови щодо звільнення з керівної посади співголови депутатської групи "Опозиційна платформа за життя та мир" Юрія Бойка.

Раніше того самого дня Європейська солідарність оприлюднила заяву, у якій стверджується, що Офіс президента нібито тисне на членів фракції Слуга народу і намагається заборонити Порошенку бути присутнім на пленарних засіданнях Ради за начебто образу Яременка в приватному діалозі.