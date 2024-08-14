Прем’єр-міністр Японії Кішіда оголосив про відставку

Фуміо Кішіда (Фото: Philip Fong/EPA)

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда оголосив, що йде у відставку у вересні й не братиме участі в переобранні лідером Ліберально-демократичної партії. Відповідну заяву він зробив під час брифінгу, передає Reuters.

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Кішіда сказав, що залишить посаду наступного місяця, піддавшись громадському невдоволенню через політичні скандали та зростання вартості життя, які затьмарили його трирічний термін.

"Політика не може функціонувати без суспільної довіри. Я ухвалив це важке рішення, думаючи про громадськість, маючи сильну волю просувати політичну реформу ", – наголосив він.

У вересні ЛДП проведе конкурс на його заміну на посаді очільника партії та, відповідно, на посаді прем'єр-міністра.

У матеріалі Reuters йдеться, що підтримка чинного прем’єра японцями зменшилася у 2021 році після викриття звʼязків його партії із суперечливою Церквою обʼєднання. Популярність очільника японського уряду ще більше впала, коли з’явився фонд незареєстрованих політичних пожертвувань, зроблених на заходах зі збору коштів його партії.

Кішіда також стикнувся з громадським невдоволенням, викликаним зростанням інфляції та нестабільною фінансовою ситуацією в країні.

4 жовтня 2021 року колишній глава МЗС Японії Фуміо Кішіда був обраний новим прем'єр-міністром країни.

За його кандидатуру проголосували 311 з 458 депутатів нижньої палати парламенту і 141 з 241 депутата верхньої палати.

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