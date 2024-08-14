Премьер-министр Японии Кишида объявил об отставке

Фумио Кишида (Фото: Philip Fong/EPA)

Премьер-министр Японии Фумио Кишида объявил, что уходит в отставку в сентябре и не будет участвовать в переизбрании лидером Либерально-демократической партии. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга, передает Reuters.

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Кишида сказал, что покинет пост в следующем месяце, поддавшись общественному недовольству из-за политических скандалов и роста стоимости жизни, затмивших его трехлетний срок.

"Политика не может функционировать без общественного доверия. Я принял это тяжелое решение, думая об общественности, имея сильную волю продвигать политическую реформу", – подчеркнул он.

В сентябре ЛДП проведет конкурс на его замену в должности главы партии и, соответственно, в должности премьер-министра.

В материале Reuters говорится, что поддержка действующего премьера японцами уменьшилась в 2021 году после разоблачения связей его партии с противоречивой Церковью объединения. Популярность главы японского правительства еще больше упала, когда появился фонд незарегистрированных политических пожертвований, сделанных на мероприятиях по сбору средств его партии.

Кишида также столкнулся с общественным недовольством, вызванным ростом инфляции и нестабильной финансовой ситуацией в стране.

4 октября 2021 года бывший глава МИД Японии Фумио Кишида был избран новым премьер-министром страны.

За его кандидатуру проголосовали 311 из 458 депутатов нижней палаты парламента и 141 из 241 депутата верхней палаты.

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