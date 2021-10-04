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В Японии избран новый премьер-министр, ему предстоит провести выборы в парламент

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 10:05
В Японии избран новый премьер-министр, ему предстоит провести выборы в парламент - Фото
Фумио Кисида благодарит парламент за избрание премьер-министром Японии (Фото – Kimimasa Mayama, EPA)

Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида избран новым премьер-министром Японии, сообщает агентство Kyodo.

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За кандидатуру 64-летнего политика, на прошлой неделе возглавившего правящую Либерально-демократическую партию, проголосовали 311 из 458 депутатов нижней палаты парламента и 141 из 241 депутата верхней палаты.

Кисида сменил Ёсихидэ Сугу, ушедшего в отставку после года пребывания в должности премьера на фоне критики его действий по борьбе с эпидемией коронавируса перед выборами в парламент.

Кисида намерен сформировать правительство, которое должно удерживать под контролем ситуацию с COVID-19, чтобы восстановить пострадавшую от эпидемии экономику.

По информации агентства, Кисида намерен 14 октября распустить нижнюю палату парламента и назначить выборы на 31 октября.

Денис Юдин
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япония премьер-министр Фумио Кисида
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