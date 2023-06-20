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Президент Литви: Ми на прицілі в Росії, тут немає ілюзій. Насторожує Китай та Білорусь

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20.06.2023, 21:46
Президент Литви: Ми на прицілі в Росії, тут немає ілюзій. Насторожує Китай та Білорусь - Фото
Гітанас Науседа (фото: EPA)

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна знаходиться "на прицілі" у Росії й закликав не мати ілюзій щодо цього. Про це він повідомив, зачитуючи річну доповідь, цитує її Delfi.

За його словами, Литва прагне зупинити агресію Росії, а також із пересторогою спостерігає за політикою Китаю та його відносинами з Москвою.

"У найближчі десятиліття ми, ймовірно, бачитимемо ще тіснішу співпрацю між авторитарними режимами. Ми маємо бути готові", – сказав Науседа.

Він зазначив, що Росія використовує дезінформацію, пропаганду, вербування агентів, підкуп та шантаж, а Литва також є мішенню Кремля.

"Давайте не матимемо ілюзій – ми теж на прицілі. Ми повинні приділяти ще більше уваги запобіганню підривній діяльності, зміцненню органів розвідки та контррозвідки", – заявив політик.

Також литовський лідер згадав Білорусь та її залежність від Росії, яка намагається поглинути РБ.

"Це вже призвело і до будівництва небезпечної Білоруської АЕС, і до злочинів проти людяності в Бучі та Ірпені, куди з Білорусі приїжджали вбивці у формі російської армії", – резюмував він.

Читайте також: НАТО погоджує плани щодо відбиття загроз для Балтійського регіону – командувач ЗС Литви 

Дмитро Гриниченко
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БІЛОРУСЬРосіявійналитваГітанас Науседа
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