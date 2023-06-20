UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Литвы: Мы на прицеле у России, тут нет иллюзий. Настораживает Китай и Беларусь

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 21:46
Президент Литвы: Мы на прицеле у России, тут нет иллюзий. Настораживает Китай и Беларусь - Фото
Гитанас Науседа (фото: EPA)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна находится "на прицеле" у России и призвал не питать иллюзий на этот счет. Об этом он сообщил, зачитывая годовой доклад, цитирует его Delfi.

По его словам, Литва стремится остановить агрессию России, а также с настороженностью наблюдает за политикой Китая и его отношениями с Москвой. 

"В ближайшие десятилетия мы, вероятно, будем видеть еще более тесное сотрудничество между авторитарными режимами. Мы должны быть готовы", – сказал Науседа.

Он отметил, что Россия использует дезинформацию, пропаганду, вербовку агентов, подкуп и шантаж, а Литва также является мишенью Кремля. 

"Давайте не будем питать иллюзий – мы тоже на прицеле. Мы должны уделять еще больше внимания предотвращению подрывной деятельности, укреплению органов разведки и контрразведки", – заявил политик.

Также литовский лидер упомянул Беларусь и ее зависимость от России, которая пытается поглотить РБ. 

"Это уже привело и к строительству небезопасной Беларусской АЭС, и к преступлениям против человечности в Буче и Ирпене, куда из Беларуси приезжали убийцы в форме российской армии", – резюмировал он.

  • 26 апреля ВВС НАТО перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета, которые летели с отключенными транспондерами.
  • 2 мая в Польше начались масштабные военные учения Anakonda 23 с участием подразделений других стран НАТО, на которых отрабатывались оборонительные операции в районе Балтийского моря. 

Читайте также: НАТО согласует планы по отражению угроз для Балтийского региона – командующий ВС Литвы 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
РоссиявойнабеларусьлитваГитанас Науседа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 