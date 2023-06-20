Президент Литвы: Мы на прицеле у России, тут нет иллюзий. Настораживает Китай и Беларусь

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна находится "на прицеле" у России и призвал не питать иллюзий на этот счет. Об этом он сообщил, зачитывая годовой доклад, цитирует его Delfi.

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По его словам, Литва стремится остановить агрессию России, а также с настороженностью наблюдает за политикой Китая и его отношениями с Москвой.

"В ближайшие десятилетия мы, вероятно, будем видеть еще более тесное сотрудничество между авторитарными режимами. Мы должны быть готовы", – сказал Науседа.

Он отметил, что Россия использует дезинформацию, пропаганду, вербовку агентов, подкуп и шантаж, а Литва также является мишенью Кремля.



"Давайте не будем питать иллюзий – мы тоже на прицеле. Мы должны уделять еще больше внимания предотвращению подрывной деятельности, укреплению органов разведки и контрразведки", – заявил политик.

Также литовский лидер упомянул Беларусь и ее зависимость от России, которая пытается поглотить РБ.

"Это уже привело и к строительству небезопасной Беларусской АЭС, и к преступлениям против человечности в Буче и Ирпене, куда из Беларуси приезжали убийцы в форме российской армии", – резюмировал он.

26 апреля ВВС НАТО перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета, которые летели с отключенными транспондерами.

2 мая в Польше начались масштабные военные учения Anakonda 23 с участием подразделений других стран НАТО, на которых отрабатывались оборонительные операции в районе Балтийского моря.

8 мая истребители США пятого поколения F-22 Raptor выполнили развертывание в Эстонии.

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