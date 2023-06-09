НАТО согласует планы по отражению угроз для Балтийского региона – командующий ВС Литвы

Новые планы Североатлантического Альянса для Балтийского региона могут быть утверждены уже на следующей неделе. Об этом заявил командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, пишет LRT.lt.

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Как сообщил командующий, обновление региональных планов НАТО находится на этапе "согласования деталей" и, по мнению председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, может быть окончательно согласовано "примерно в середине июня".

После этого планы, как ожидается, будут утверждены на высшем уровне во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

Новые планы региональной обороны НАТО начали создаваться в ответ на усиление угроз со стороны России и на фоне открытой агрессии Кремля против Украины. Планы охватывают страны Балтии и Польшу и предусматривают организацию обороны с первых дней вероятного конфликта. Планы учитывают как военные угрозы со стороны России, так и террористические.

Рупшис отмечает, что такое изменение планов отражает изменение стратегии НАТО - ранее в руководстве Альянса считали, что в случае военного вторжения страны Балтии должны сами противостоять нападению, пока союзники не придут им на помощь.

После утверждения региональных планов обороны будут сформированы детальные тактические планы. Ожидается, что они будут согласованы к концу 2023 года.

7 июня сообщалось, что вторжение России в Украину заставило НАТО изменить сценарий крупнейших авиационных учений Air Defender 23 - теперь он основан на возможном нападении на территорию одной из стран Альянса.

26 апреля ВВС НАТО перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета, которые летели с отключенными транспондерами.

2 мая в Польше начались масштабные военные учения Anakonda 23 с участием подразделений других стран НАТО, на которых отрабатывались оборонительные операции в районе Балтийского моря.

8 мая истребители США пятого поколения F-22 Raptor выполнили развертывание в Эстонии.

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