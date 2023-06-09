НАТО погоджує плани щодо відбиття загроз для Балтійського регіону – командувач ЗС Литви

Нові плани Північноатлантичного Альянсу для Балтійського регіону можуть бути затверджені вже наступного тижня. Про це заявив командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис, пише LRT.lt.

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Як повідомив командувач, оновлення регіональних планів НАТО знаходиться на етапі "узгодження деталей" і, на думку голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бавера, може бути остаточно узгоджено "приблизно в середині червня".

Після цього плани, як очікується, буде затверджено на найвищому рівні під час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.

Нові плани регіональної оборони НАТО почали створюватися у відповідь на посилення загроз Росії та на тлі відкритої агресії Кремля проти України. Плани охоплюють країни Балтії та Польщу та передбачають організацію оборони з перших днів ймовірного конфлікту. Плани враховують як військові загрози з боку Росії, так і терористичні.

Рупшис зазначає, що така зміна планів відображає зміну стратегії НАТО – раніше у керівництві Альянсу вважали, що у разі військового вторгнення країни Балтії мають самі протистояти нападу, доки союзники не прийдуть їм на допомогу.

Після затвердження регіональних планів оборони буде сформовано детальні тактичні плани. Очікується, що вони будуть узгоджені до кінця 2023 року.

7 червня повідомлялося, що вторгнення Росії в Україну змусило НАТО змінити сценарій найбільших авіаційних навчань Air Defender 23 – тепер він ґрунтується на можливому нападі на територію однієї з країн Альянсу.

26 квітня ВПС НАТО перехопили в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем три російських військових літаки, які летіли з відключеними транспондерами.

2 травня у Польщі розпочалися масштабні військові навчання Anakonda 23 за участю підрозділів інших країн НАТО, на яких відпрацьовувалися оборонні операції в районі Балтійського моря.

8 травня винищувачі США п'ятого покоління F-22 Raptor виконали розгортання в Естонії.

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